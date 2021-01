Pare essere in corso il rilascio di un interessante aggiornamento app IO, con cui potremo metterci alle spalle alcuni problemi che abbiamo riscontrato nel corso delle ultime settimane e, al contempo, toccare con mano una nuova funzione. Dopo alcuni chiarimenti doverosi a proposito del Cashback che non si aggiorna, come ho avuto modo di riportarvi nella giornata di ieri, cerchiamo dunque di capire come stiano evolvendo le cose in queste ore. In attesa che tutti possano toccare con mano il nuovo rilascio su iPhone e Android.

A cosa serve l’ulteriore aggiornamento app IO di gennaio

Secondo le prime informazioni trapelate stamane, effettivamente l’aggiornamento app IO potrebbe rivelarsi più utile di quanto si possa immaginare. Sto parlando della versione 1.18.0.3, partendo dal presupposto che il changelog ufficiale fondamentalmente evidenzi novità generiche, qui riportate: “La versione più recente risolve vari problemi tecnici e migliora le prestazioni dell’app“. Dunque, almeno sulla carta, non aspettatevi grosse rivoluzioni una volta portata termine la sua installazione.

In termini di funzionalità, con il nuovo aggiornamento app IO sappiamo che nella scheda Portafoglio, l’utente potrà risalire in pochi istanti al numero delle transazioni compatibili effettuate. In questo modo, sarà in grado di conoscere anche la posizione occupata nella classifica del Super Cashback. Quest’ultima, lo ricordiamo, ha valenza dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 e si concentra sul numero di transazioni effettuate, più che sul loro valore. Aspetto, quest’ultimo, che ha sollevato non poche polemiche, alla luce dell’elevato numero di utenti furbetti.

La questione diventa delicata se pensiamo che la classifica non abbia solo un valore effimero. A quanto pare, infatti, è previsto un rimborso addizionale di 1.500 euro che sarà concesso ai primi 100.000 cittadini classificati. Al momento, il nuovo aggiornamento app IO non cambia certo le carte in tavola. Che ne pensate delle ultime mosse da parte dello staff?