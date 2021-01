Dimenticate cavalli e vestiti d’epoca, Michele Riondino è pronto a calarsi nei panni di un personaggio contemporanea e moderno grazie a Fedeltà, la nuova serie italiana targata Netflix. La piattaforma ha già divulgato la foto del primo ciak di Fedeltà le cui riprese sono iniziate proprio in questi giorni e andranno avanti fino alla prossima primavera per mettere insieme sei episodi e andare in onda così entro la fine di quest’anno, salvo problemi e ostacoli.

La nuova serie originale italiana Netflx è tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani. La produzione è firmata da BiBi Film mentre la sceneggiatura è affidata a Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli (La ragazza del lago, Suburra – la serie) e Stefano Cipani (Mio fratello rincorre i dinosauri).

Al fianco di Michele Riondino, che vestirà i panni del protagonista Claudio, ci sarà Lucrezia Guidone in quelli di Margherita. Girata tra Milano, Rimini e Roma, la serie racconterà la storia della coppia ma, soprattutto, di un rapporto in bilico sul filo del tradimento. In particolare, nel comunicato stampa ufficiale si legge:

“Fedeltà racconta una storia di fedeltà coniugale, quella di Carlo e Margherita, una giovane coppia che si trova ad affrontare le conseguenze deflagranti di un presunto tradimento. La loro relazione diventa simbolo della fedeltà, non solo di coppia, ma anche delle scelte di ogni giorno verso se stessi”.

Le implosioni quotidiane rischiano davvero di far esplodere la coppia protagonista proprio per via di quello che loro stessi definisco un “malinteso” ovvero il momento in cui Carlo è stato visto nel bagno dell’università insieme a una studentessa che, a suo dire, lui ha soccorso dopo un malore. Ma è davvero questa la versione giusta? Quello che Carlo racconta ai colleghi e alla moglie combacia con la verità o nasconde altro? Saranno le risposte a queste domande a tenere incollato il pubblico allo schermo.