La nuova serie di Bryan Cranston è in arrivo anche in Italia. Dopo aver debuttato negli USA sulla rete via cavo Showtime, Your Honor sarà ben presto disponibile nel nostro Paese. Nell’adattamento della serie israeliana Kvodo, l’ex star di Breaking Bad interpreta un giudice disposto a tutto pur di difendere suo figlio da un’accusa di omicidio stradale.

Il legal drama, composto da dieci episodi, arriverà su Sky a febbraio e vede nel cast, Bryan Cranston nel ruolo del giudice Michael Desiato; Hunter Doohan veste i panni di Adam Desiato, il figlio che deve difendere; Hope Davis è Gina Baxter, la spietata moglie di Jimmy; Sofia Black-D’Elia è Frannie, l’insegnante di Adam con cui ha una relazione; Isiah Whitlock Jr. nei panni di Charlie, un politico legato alla criminalità organizzata e migliore amico di Michael; Michael Stuhlbarg è Jimmy Baxter, il boss della mafia della famiglia criminale; e Carmen Ejogo nel ruolo di Lee Delamere, l’ex pupillo di Michael e avvocato che lui convince ad accettare il caso di Kofi.

La trama di Your Honor parte dal figlio adolescente del protagonista Michael Desiato, un importante giudice di New Orleans, che accidentalmente investe e uccide un suo coetaneo. Il ragazzo scappa in preda al panico. Michael cerca di convincerlo a costituirsi alla polizia, ma cambia idea quando apprende che la vittima era il figlio di un boss della mafia locale. A quel punto Michael tenterà in tutti i modi di disporre delle prove per proteggere suo figlio dalla pericolosa famiglia. Tuttavia, ciò porterà a delle tragiche conseguenze per un altro adolescente.

A proposito della serie, su Rotten Tomatoes, alcuni critici scrivono: “Bryan Cranston è un personaggio potente come un altro padre che non ha niente da perdere, ma Your Honor assomiglia troppo ad altri programmi piuttosto migliori su uomini buoni che fanno cose cattive per giustificare i loro comportamenti cupi”.

Nella nuova serie di Bryan Cranston assisteremo ad un altro personaggio simile a Walter White di Breaking Bad? Your Honor debutta su Sky Atlantic il 24 febbraio 2021. Tutti gli episodi sono disponibili anche on demand.