Non si sono fatte attendere, neanche in questa prima parte del 2021, le mail con riferimento all’ID Apple bloccato. Esattamente come accaduto solo lo scorso dicembre, tanti possessori italiani di iPhone sono stati raggiunti da una missiva che sembra comunicargli proprio dei seri problemi alla loro identità digitale per i prodotti Apple. Così non è, meglio tranquillizzarsi: si tratta piuttosto di un tentativo di truffa al quale non bisogna abboccare in alcun modo.

L’aspetto e il contenuto della mail che comunica la notizia dell’ID Apple bloccato sono quelli contenuti nell’immagine presente ad inizio articolo. La nota è scritta in inglese ma decisamente comprensibile anche a chi mastica ben poco la lingua anglofona. Nonostante proprio la mancanza di una comunicazione in italiano che dovrebbe mettere in allarme chi ha ricevuto il messaggio in posta, sono molti a credere che si possa trattare di un avviso ufficiale e dunque importante. Così non è ancora una volta: tra l’altro l’azienda di Cupertino non invia mai missive di questo genere per comunicare eventuali blocchi dovuti a motivi di sicurezza.

La vera trappola delle attuali mail con oggetto il presunto ID Apple bloccato risiede nel link al suo interno. Viene difatti proposto un collegamento per intervenire sull’arresto dell’identità digitale, per mettersi al sicuro con l’aggiornamento dei dati personali. Naturalmente il link non rimanda al sito Apple ma ad un suo clone quasi perfetto e di certo fraudolento che ruba dati sensibili.

Chiunque avrà anche solo il dubbio di avere l’ID Apple bloccato dovrà piuttosto cestinare questa ed eventuali altre mail ricevute. Piuttosto l’unico canale di supporto ufficiale e sicuro è quello originale Apple raggiungibile a questo indirizzo. Lo strumento serve anche nel caso in cui la password sia stata dimenticata e dunque si desideri reimpostarla in totale sicurezza.