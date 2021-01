Ci sono buone notizie per tutti coloro pronti ad evidenziare in questi giorni che il Cashback non si aggiorna all’interno dell’app IO, almeno per quanto riguarda il pubblico che desidera visualizzare una volta per tutte transazioni PagoBANCOMAT. In particolare, dopo alcune dritte generiche che ho voluto condividere con voi nella giornata di ieri, occorre prendere atto che a partire da domani 20 gennaio dovrebbe essere possibile andare incontro ad una vera e propria svolta. Questo, almeno, quanto ci arriva in queste ore dallo staff.

Il Cashback non si aggiorna, ma dal 20 gennaio cambia tutto con transazioni PagoBANCOMAT

In particolare, attraverso il nuovo aggiornamento dell’app IO, gli utenti possono visualizzare un messaggio rassicurante se il Cashback non si aggiorna con la transazioni che investono il circuito PagoBANCOMAT. Da domani, infatti, la situazione dovrebbe migliorare in modo significativo sotto questo punto di vista, facendoci archiviare una volta per tutte le anomalie di cui si parla tanto in questa fase. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non sono chiare le cause che hanno determinato questa situazione.

La sostanza non cambia ed il messaggio così chiaro, nei contenuti e nelle scadenze che sono state fissate, pare non lasciare spazio a dubbi. Di sicuro un problema imprevisto si è verificato, altrimenti non avremmo avuto un intervento tecnico così specifico che va in questa direzione. Vi ricordo che i problemi in questione si verificano in modo più evidenti da una decina di giorni a questa parte e che rumors imputano proprio al sistema Bancomat la responsabilità dell’accaduto.

Inutile dire che se il Cashback non si aggiorna con le transazioni PagoBANCOMAT, attraverso il messaggio riguardante le novità attese da domani 20 gennaio possiamo avere la certezza che tutti i movimenti verranno conteggiati. Insomma, nessun timore sotto questo punto di vista. Anche a voi è arrivato l’avviso?