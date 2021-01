Station 19 4×02 su Fox porta in onda il dramma della pandemia e la risposta da parte dei primi soccorritori sul canale 112 di Sky. Dopo il debutto del 12 gennaio scorso, infatti, prosegue la programmazione in prima serata dello spin-off di Grey’s Anatomy dedicato ai pompieri di Seattle e giunto alla sua quarta stagione.

Anche l’action drama incentrato sulla caserma dei vigili del fuoco prodotto dalla ShondaLand ingloba la pandemia da Covid-19 nella sua trama, ma non disdegna altri temi d’attualità come pure le complesse relazioni personali e familiari tra i personaggi della serie che sono un marchio di fabbrica delle serie di Shonda Rhimes. Anche il secondo episodio Station 19 4×02, così come il primo, è un crossover con Grey’s Anatomy, con una trama integrata che vede la partecipazione di alcuni volti dello storico medical drama di ABC.

Ecco la sinossi di Station 19 4×02 in onda su Fox il 19 gennaio in prima serata dalle 21:00, seguito dalla replica del terzo episodio di Grey’s Anatomy 17, a cui è legato da una trama consequenziale.

Andy si prende una giornata libera per continuare a sistemare la sua vita familiare, Maya e Carina fanno del loro meglio per mantenere la loro relazione mentre non possono vedersi fisicamente a causa delle restrizioni per il Covid, e Sullivan si sforza di lavorare sulla sua sobrietà. Intanto il team risponde a una chiamata che riguarda un animale selvatico.

Nell’episodio di Station 19 4×04 appaiono anche James Pickens Jr. nel ruolo del Dr. Richard Webber, Caterina Scorsone nel ruolo della Dottoressa Amelia Shepherd e Jaicy Elliot nel ruolo della specializzanda Taryn Helm.

Ecco il promo di Station 19 4×02, in onda il 19 gennaio su Fox in prima visione assoluta per l’Italia. Grey’s Anatomy 17 tornerà in onda a marzo, sempre su Fox, con la seconda metà di stagione.