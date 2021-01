Occorrerà molta pazienza nel corso delle prossime settimane agli utenti che dispongono di un OnePlus 6 o del suo successore, vale a dire OnePlus 6T. Almeno per quanto concerne la questione dell’aggiornamento con Android 11. In questo periodo, infatti, le cose non stanno filando per il verso giusto, con gli sviluppatori che stanno provando a risolvere nel più breve tempo possibile alcuni problemi imprevisti con la generazione successiva di smartphone. Non è un caso che anche i possessori di OnePlus 7 siano in attesa di informazioni più consistenti.

Le ultime sull’aggiornamento con Android 11 per OnePlus 6 e 6T

Come stanno realmente le cose oggi 19 gennaio per gli utenti ansiosi di mettere le mani sull’aggiornamento Android 11? La buona notizia è che il progetto non sia stato mandato in archivio per OnePlus 6 e 6T. Potrebbe sembrare una scelta scontata, ma considerando l’età di questo modelli non lo è. A maggior ragione se pensiamo alle notizie appena riportate per OP7. Il problema che ha bloccato quest’ultima famiglia, però, inevitabilmente rallenta tutti gli altri discorsi.

Attraverso un post nel forum ufficiale, il team ha voluto mettere le cose in chiaro, fornendo un messaggio molto preciso a chi si ritrova con smartphone attualmente non di prima fascia: “Per gli utenti che possiedono OnePlus 6 / 6T e Nord 10 5G / 100, vi terremo aggiornati su maggiori dettagli in seguito“. Resta dunque l’enorme incertezza sul timing, ma non sul progetto in se.

Inutile dire che ci siano enormi aspettative per l’utenza con OnePlus 6 e 6T, anche perché come vi abbiamo riportato qualche settimana fa, la batteria integrata comincia a dare i primi segnali di cedimento. L’auspicio è che l’aggiornamento con Android 11, oltre a portare le sue funzioni ormai note, consenta di fare anche qualche piccolo passo in avanti sul fronte autonomia. Ci saranno apprezzabili ottimizzazioni sotto questo punto di vista?