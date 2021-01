Non è possibile non dare peso ai problemi Vodafone di questa prima mattina di martedì 19 gennaio. Le difficoltà sono abbastanza serie per l’operatore mobile in una specifica area geografica del nostro paese. Molti smartphone non hanno campo e anche le semplice chiamate sono inibite. Le proporzioni del disservizio sono abbastanza importanti: di seguito ne verranno elencati i primi dettagli.

Il servizio Downdetector quantifica i problemi Vodafone odierni con circa un migliaio di segnalazioni, almeno al momento di questa pubblicazione. Come già detto, le anomalie non investono tutta l’Italia, anzi una specifica area della Lombardia. Sono le città di Milano e Varese e anche le relative province i principali centri investiti dalle difficoltà. Non si esclude del tutto che le anomalie riguardino anche un’area un po’ più vasta, vista la situazione del down in continuo divenire.

Come si stanno manifestando i problemi Vodafone di questa mattina? Sugli smartphone non appare alcuna segnalazione di campo, nonostante anche i diversi tentativi di riavvio del telefono. Sono possibili solo le chiamate SOS e naturalmente anche qualsiasi servizio di navigazione con dati mobili è impossibile. Così come l’operatore rosso, anche il vettore low-cost da esso dipeso ho. Mobile sta riscontrando le stesse identiche anomalie e nella medesima zona d’Italia.

Aggiornamento 8:30 – Le difficoltà per il servizio Vodafone sembrano non voler cessare. Le segnalazioni di disservizi sono oltre il migliaio. Resta sempre inibita la possibilità di eseguire anche semplici chiamate in questa prima parte di mattinata. Le anomalie sono un po’ più contenute per ho. Mobile, naturalmente per il numero di clienti inferiore dell’operatore virtuale rispetto a quello principale. Non si segnalano, almeno per il momento, feedback da parte dell’azienda sulla vera natura delle difficoltà in corso. Seguiranno nuovi aggiornamenti con eventuali feedback del vettore mobile in questa mattinata contrassegnata da vistose anomalie,

Aggiornamento 9:00 – I problemi Vodafone continuano a manifestarsi in questa prima parte di mattinata. L’area del disservizio continua ad essere circoscritta tra le province di Milano e di Varese. Resta del tutto impossibile effettuare delle chiamate, sia per utenti privati che per quelli business.