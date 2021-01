È una mattinata di alti e bassi quella di questo 19 gennaio per i giocatori di League of Legends. Il gioco MOBA (Massive Online Battle Arena, ndr) è ancora una volta afflitto da alcune problematiche che ne rendono difficile la normale fruizione.

Già nei giorni scorsi numerose sono state le segnalazioni da parte dei giocatori che, nonostante la voglia di accedere a una partita, si sono sostanzialmente trovati impossibilitati a farlo. Come riportato anche all’interno del nostro articolo, in quel caso le problematiche ricorrenti in League of Legends erano legati alla fase d’accesso. Errori di connessione con i server non permettevano l’accesso al mondo di gioco. Con gli addetti ai lavori che hanno lavorato alacremente per provare a ripristinare la situazione.

Problemi in League of Legends ai server, la situazione

Non è da escludere che quelli odierni siano ancora strascichi degli ultimi giorni per LOL. E le percentuali riportate dagli utenti parlano abbastanza chiaro riguardo l’argomento.

Ancora problemi di connessione ai server quelli che si sono palesati nell’arco dell’intera mattinata odierna. E non è da escludere che il tutto possa riguardare anche la connettività pomeridiana. Il 53% degli utenti afflitti da problemi in League of Legends adducevano proprio alle criticità coi server, mentre per un 43% lo stop forzato arrivava nel tentativo di fare login.

La situazione chiaramente potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, con il team di sviluppo che è ormai costantemente con le maniche rimboccate, nel tentativo di ripristinare le normali funzionalità del gioco. Al momento mancano commenti ufficiali da parte degli addetti ai lavori. Che probabilmente sono impegnati con tutte le loro forze a riportare ordine nei server di LOL, per permettere a tutti i giocatori di accedere con scioltezza ai propri match. Possibile quindi che già nelle prossime ore si assista a un miglioramento sostanziale della situazione. Restate sintonizzati su queste pagine per tutte le ultime novità in merito.

