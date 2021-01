Uno sconto aggiuntivo pari a quasi 50 euro, quello che possiamo osservare oggi 19 gennaio su Amazon per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un iPhone 12 da 64 GB. Questo quanto raccolto pochi minuti fa, quasi a voler dare continuità a quanto riportato nei giorni scorsi per i potenziali acquirenti dell’ultima serie di melafonini commercializzata dal colosso americano. Diventa fondamentale, sotto questo punto di vista, esaminare più da vicino tutti i dettagli del caso riguardanti la promozione in questione.

La nuova occasione per iPhone 12 da 64 GB con sconto extra su Amazon il 19 gennaio

Sostanzialmente, la nuova offerta di Amazon per iPhone 12 da 64 GB potrebbe consentirvi di ottenere uno sconto extra particolarmente interessante, in quanto in questi minuti lo store fa apparire la dicitura in verde sul risparmio che l’utente può ottenere alla cassa. In questo modo, una volta arrivati alla cassa, potreste osservare il costo finale scendere dagli attuali 929 euro, a poco più di 880 euro. Certo, parliamo sempre di cifre importanti, ma considerando il prezzo medio per il top di gamma Apple, il risparmio pare essere importante.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Qualche dettaglio extra sulla nuova occasione concepita per iPhone 12 lo trovate nel box appena riportato, tenendo bene a mente che la promozione rientri anche nel programma di Amazon Prime. Questo vuol dire che avrete la possibilità di ricevere il prodotto nel giro di uno al massimo due giorni. Oltre al fatto che, ovviamente, non dovrete fare i conti con spese di spedizione per assicurarvi il dispositivo alle suddette condizioni.

Insomma, non è sicuro che al momento del vostro click troverete la medesima dicitura, ma vale la pena quantomeno tentare, nel caso in cui abbiate posato gli occhi sull’iPhone 12 da 64 GB. Che ne pensate di un eventuale sconto di questo tipo da parte di Amazon? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo.