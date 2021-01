Non dovranno più aspettare i proprietari dello Xiaomi Mi Note 10 Lite, per i quali è ormai giunto il momento di ricevere l’aggiornamento ad Android 11. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, la distribuzione è partita da qualche ora, con la personalizzazione dell’interfaccia proprietaria MIUI 12. Il pacchetto ha un peso di 2.3GB (meglio scaricarlo sotto rete Wi-Fi per evitare possa privarci del traffico dati fornito dal proprio operatore di rete mobile). Meglio dare prima una bella ripulita allo Xiaomi Mi Note 10 Lite, dato che i 64GB di memoria interna, in molti casi, potrebbe essere già stata occupata (il device non prevede lo slot per l’espansione tramite microSD).

L’aggiornamento ad Android 11 con MIUI 12 include anche le patch di sicurezza di gennaio 2021, le ultime concepite dal colosso di Mountain View. Il pacchetto viene identificato con la sigla MIUI 12.1.1.0.RFNMIXM, e risulta disponibile per il modello global dello Xiaomi Mi Note 10 Lite (potreste non aver ancora ricevuto la relativa notifica, che vedrete arriverà a bussare alla vostra porta nei prossimi giorni). Chi non vuol aspettare oltre potrà anche procedere all’installazione manuale del firmware, disponibile a questo indirizzo (solo se abbastanza esperti per lanciarsi nell’impresa).

Lo Xiaomi Mi Note 10 Lite pesenta uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ curvato sui bordi, il processore Snapdragon 730G, 6GB di RAM, 64GB di memoria interna, una batteria da 5260mAh ed una fotocamera posteriore quadrupla con sensore principale Sony IMX686 da 64MP. Per il momento bisogna accontentarsi di MIUI 12, sebbene sia stata già annunciata la MIUI 12.5 con piccoli miglioramenti e correzioni, ed in attesa delle novità di MIUI 13 (sempre basata su Android 11, e che non verrà rilasciata prima della prossima primavera). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.