Arrivano finalmente buone indicazioni per gli utenti in possesso di un device che appartiene alla serie Huawei Mate 20, almeno per quanto riguarda la questione degli aggiornamenti software. Nei giorni scorsi, come del resto vi abbiamo riportato tramite un articolo che ha preso spunto da una mossa ufficiale del produttore asiatico, abbiamo preso atto che la famiglia fosse stata esclusa dapprima dalla lista dei modelli compatibili con upgrade mensili, poi trimestrali. Un cambio di passo per certi inaspettato, che ha creato preoccupazioni.

Nuovi aggiornamenti per Huawei Mate 20 in arrivo

In particolare, credo sia utile oggi 19 gennaio concentrarsi su quanto riportato da Huawei Central. Secondo la fonte, infatti, è oggettivo che formalmente il produttore cinese abbia rimosso i vari Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X 4G e Mate 20 RS dall’elenco dei dispositivi compatibili con patch di sicurezza mensili. Sulla carta, questo significa che gli sviluppatori ridurranno la priorità di aggiornamento software dei telefoni in questione, nonostante verrà garantita la protezione da eventuali minacce impreviste.

In generale, la storia ci insegna che la transizione della serie Huawei Mate 20 porterà aggiornamenti occasionali che probabilmente avverranno in seguito, soprattutto per quanto riguarda le appena citate minacce software impreviste che potrebbero diffondersi nei prossimi mesi su scala globale. Tuttavia, il sito citato riporta una dichiarazione ufficiale che dovrebbe calmare le acque, almeno per un po’: “La serie Huawei Mate 20 continuerà a ricevere aggiornamenti software“.

Comunicazione per certi versi scontata, se pensiamo che i vari Huawei Mate 20 risultino disponibili ancora oggi in diversi mercati. Tra questi, abbiamo anche Regno Unito, Germania, Turchia e altri. Quindi, continuerà a ricevere gli aggiornamenti software. Staremo a vedere quale sarà la frequenza, dopo le novità che sono trapelate in questi giorni per il pubblico. Cosa vi aspettate sotto questo punto di vista da Huawei? Fateci sapere qui di seguito.