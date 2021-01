Dopo quattro anni di silenzio, un ritorno su cui pochi avrebbero scommesso: Master of None 3 si farà, o perlomeno è questa la notizia che circola sulle testate statunitensi in attesa di una conferma ufficiale da parte di Netflix. La pluripremiata serie comedy di Aziz Ansari e Alan Yang riporterà in scena Dev, il trentenne interpretato dallo stesso Ansari, ma cambierà ambientazione. Lasciate New York e Modena, Master of None 3 si svolgerà a Londra e porterà il protagonista alla scoperta dei migliori ristoranti della città.

Secondo quanto riportato da Chortle, Naomi Ackie – premiata con un Bafta per la sua interpretazione in The End of The F***ing World e futura Whitney Houston nel biopic I Wanna Dance With Somebody – sarà il primo tra i volti noti del cast e sostituirà Alessandra Mastronardi come nuova fiamma del protagonista. Confermato anche il ritorno di Lena Waithe nei panni di Denise, amica d’infanzia di Dev.

I quattro anni trascorsi dall’uscita della seconda stagione di Master of None sono stati il necessario passo indietro di Aziz Ansari dopo il caso di abusi sessuali denunciati da una donna nel 2018. Pur senza questa circostanza complicata, delle eventuali nuove stagioni della serie non avrebbero potuto vedere la luce senza un profondo cambiamento nella vita di Ansari.

Penso di dover diventare un uomo diverso prima di poter scrivere Master of None 3. Devo sposarmi o fare un figlio o qualcosa del genere. Non ho altro da dire sul fatto di essere di un giovane single a New York che non fa altro che andare in giro per la città e mangiare, anticipava nel 2017.

Non è chiaro se questi cambiamenti abbiano avuto luogo o meno, ma pare che Aziz Ansari abbia approfittato dei lunghi mesi di lockdown per rimettere mano alla serie che ne ha consacrato la carriera. Qualsiasi cosa abbia in mente per il suo goffo protagonista, quel che è certo è che Master of None 3 tornerà a dare risalto alla dimensione culinaria della città in cui è ambientata. Eater London sembra aver già identificato alcuni dei ristoranti che faranno da sfondo alle vicende del protagonista – i celebri St. John, Gymkhana, Lyle’s, The River Cafe, Wilton’s e Padella Pasta – e che manterranno intatto il look and feel della serie.

L’ultima apparizione di Aziz Ansari sugli schermi di Netflix risale al 2019 ed è lo speciale di stand-up comedy intitolato RIGHT NOW, diretto da Spike Jonze e sintesi di uno spettacolo sold out in 75 città e 12 paesi.