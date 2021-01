Sono ormai ufficiali le date del Festival di Sanremo 2021, nessun aggiornamento rispetto a quello comunicate inizialmente.

Il Festival di Sanremo 2021 resta confermato dal 2 al 6 marzo, smentite le ipotesi su un eventuale slittamento dovuto al coronavirus. Sanremo 2021 non si sposterà ad aprile e neanche alla seconda metà di marzo. I vertici Rai confermano l’avvio della competizione per martedì 2 marzo con serata finale sabato 6 marzo 2021.

Il Festival di Sanremo si svolgerà dal 2 al 6 marzo, e le date sono state confermate in via ufficiale nelle scorse ore in seguito ad un nuovo vertice Rai. Ora si lavora sul pubblico: è intenzione della produzione accogliere il pubblico in teatro affinché il 71° Festival della Canzone Italiana si svolga in presenza, con ogni controllo del caso e precauzione anti covid-19 ma con il pubblico fisicamente presente al Teatro Ariston di Sanremo in tutte e cinque le serate.

“La conferma è arrivata al termine di una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell’organizzazione della kermesse e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell’amministratore delegato Fabrizio Salini”, si legge in una nota inviata dalla Rai al termine dell’incontro.

“Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, il Protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston”, si precisa. Tuttavia la presenza del pubblico non è in discussione; lo sono le modalità che consentiranno l’accesso agli spettatori al Teatro Ariston e la loro sistemazione nella cittadina ligure, probabilmente a bordo della nave anti-covid di cui si è già discusso e tra le ipotesi al vaglio.

Confermato anche il cast del Festival di Sanremo 2021 condotto dal direttore artistico Amadeus; già noti i 26 Campioni e le 8 Nuove Proposte in gara.