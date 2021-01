I Samsung Galaxy Z Fold 2 in Italia possono adesso cominciare a scaricare l’aggiornamento ad Android 11 con One UI 3.0, che aveva iniziato la propria diffusione qualche giorno fa (ieri, invece, era toccato al Samsung Galaxy Fold). La versione stabile dell’ultima major-release dell’OS mobile del robottino verde ha fatto capolino nel nostro Paese a bordo dell’indossabile più performante del colosso di Seul, dopo essere arrivato prima sul mercato tedesco. La divisione italiana aveva fatto sapere l’aggiornamento sarebbe arrivato entro la fine di gennaio, come del resto è accaduto.

Il firmware porta la sigla ‘F916BXXU1CTLL‘ (potete scaricarlo manualmente a questo indirizzo), ed ha un peso di 2146,61MB, con inclusione della patch di sicurezza di gennaio 2021. Il registro delle modifiche fa menzione delle novità associate all’Orologio (per far leggere a voce alta l’ora ed il nome della sveglia quando suona), ed all’opportunità di disabilitare lo schermo coprendolo con il palmo della mano. Potrebbero volerci alcuni giorni prima di ricevere la notifica OTA (Over-The-Air) di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento ad Android 11 con One UI 3.0 a bordo del proprio Samsung Galaxy Z Fold 2: in quel caso vietato perdersi d’animo o pensare ci sia qualcosa che non va, visto che è cosa del tutto normale trattandosi di un upgrade progressivo (tempo qualche giorno ed arriverà su tutti i dispositivi distribuiti nel nostro territorio).

Ricordate di procedere all’installazione solo se la percentuale di carica residua è superiore al 50%, oppure in alternative collegando il device alla presa elettrica (con l’intento di evitare spegnimenti improvvisi, che potrebbero provocare non pochi problemi al telefono). Meglio effettuare un backup preventivo dei proprio dati, da ripristinare qualora la situazione lo richiedesse. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.