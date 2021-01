Alla vigilia della sua esibizione all’Inauguration Day della nuova amministrazione americana a guida Biden-Harris, Lady Gaga ha tenuto un potente discorso sulla discriminazione razziale e i pericoli delle teorie sulla supremazia bianca, ricevendo un premio ai Beloved Community Awards.

I premi sono stati assegnati da The King Center, un’organizzazione no-profit di Atlanta fondata nel 1968 da Coretta Scott King come “memoriale vivente” dell’eredità di suo marito Martin Luther King Jr. Lady Gaga ha ricevuto il premio Higher Ground, che le è stato consegnato da Jennifer Hudson nella cerimonia virtuale che si è tenuta il 16 gennaio.

In un video realizzato per ritirare idealmente il premio, Lady Gaga ha tenuto un lungo ed accorato discorso di accettazione, in cui ha discusso il tema razziale dal proprio personale punto di vista, quello di una donna bianca privilegiata che ha lavorato su se stessa nell’ottica di individuare e scardinare ogni possibile forma di pregiudizio insito nella propria condizione.

Tra i passaggi più forti del suo intervento in collegamento, Lady Gaga ha spiegato di essere consapevole di avere l’ottica di una persona bianca sul tema e ha invitato le persone bianche a mettersi in gioco, a lavorare per destrutturare le convinzioni e i pregiudizi, spesso latenti e occultati, che sono alla base dell’odio razziale.

Parlando come Stefani Germanotta, suo nome di battesimo, ma anche in qualità di Lady Gaga, ovvero “una famosa donna bianca con il potere di una grande piattaforma“, la cantautrice newyorkese ha spiegato di stare ancora cercando il proprio ruolo “nella creazione della Beloved Community del dottor King Jr.“.

Dopo aver dedicato il premio alle persone di colore, Lady Gaga si è rivolta perlopiù a chi come lei è di etnia caucasica, affinché tutti si impegnino a smantellare i presupposti di una presunta supremazia bianca, tema quantomai centrale nel dibattito pubblico americano in questi ultimi 4 anni di amministrazione Trump. E ha spinto tutti ad accogliere le istanze del movimento Black Lives Matter, che rivendica l’importanza di riconoscere, proteggere e celebrare le vite delle persone di colore, assumendo la diversità come un valore.

Le vite nere contano. La vita dei neri conta, è importante. La gioia nera è importante. Gente bianca, credo che la vita dei neri rappresenti il ​​meglio della nostra nazione e come gente bianca, credo che abbiamo la responsabilità di disimparare, accettare l’onesta verità sulla storia del nostro paese, ammettere che la supremazia bianca ci rende malsani e cambiare il nostro comportamento per contribuire a un mondo in cui la libertà sia reale per tutti.

Premiata per il suo impegno nella lotta per i diritti civili e l’inclusione con la forza della sua piattaforma, Lady Gaga ha rivolto il suo discorso principalmente alle persone bianche con un appello a decostruire i pregiudizi razziali e ricostruire un nuovo modello di società, ammettendo gli errori della Storia nei confronti delle minoranze etniche.

Noi bianchi, credo che dobbiamo correggere i nostri torti senza vergogna, dobbiamo cambiare le nostre azioni e dobbiamo farlo per noi stessi. Per prendere a prestito le parole del dottor King Jr, credo che i bianchi debbano curare qualitativamente le proprie viscere e cambiare quantitativamente le proprie azioni e comportamenti. Disimparare mi permette di camminare per il mondo in modo diverso. Non dico più che non vedo il colore, come dicevo prima. Invece, ora celebro il colore. Dire che non vedevo il colore una volta era la cosa più importante nel mio modo di capire cosa richiede una comunità amata. Disimparare significa che cerco costrutti sociali razzializzati in ogni parte della mia vita. Tutti i giorni, tutto il giorno. Cerco di combatterli e di cambiare le mie azioni quando sono in collusione con loro o ne traggo beneficio. Disimparare mi ha dato nuovi occhi. Più vedo con questi nuovi occhi, più cambio le mie convinzioni. Più le mie convinzioni cambiano, più cambio le mie azioni. Più le mie azioni cambiano, più profondamente cresce il mio impegno per una comunità liberata e spero che le mie azioni influenzino le azioni degli altri.

Lady Gaga ha anche parlato della necessità di una “guarigione morale da secoli di potere immeritato” e di riconoscere che “i sistemi di supremazia bianca sono stati progettati dagli esseri umani, sono letteralmente costruiti socialmente, il che significa che possono essere smantellati dagli esseri umani“. Gaga ha auspicato che i bianchi riconoscano di servirsi di quei “sistemi di oppressione che letteralmente uccidono le persone di colore” e decidano di liberarsene facendo una profonda azione di autocritica.