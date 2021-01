Per quale motivo i Pearl Jam minacciano una tribute band? Negli ultimi anni abbiamo visto la squadra di Eddie Vedder impegnata in invettive contro Donald Trump e contro la guerra, ma a questo giro gli eroi di Alive si sono scagliati contro un gruppo cover con la seria intenzione di passare per le vie legali.

I Pearl Jam minacciano una tribute band

BBC News ha intervistato i diretti interessati. La tribute band presa di mira dai Pearl Jam è “colpevole” di chiamarsi Pearl Jamm – da notare la doppia m che li distinguerebbe dalla band originale – e per questo, raccontano i giovani musicisti, hanno ricevuto una lettera dagli avvocati di Eddie Vedder e soci con l’invito a cambiare nome, distruggere il merchandising e consegnare indirizzi e-mail e domini. Il loro nome, secondo i legali, “danneggia il marchio della band e crea confusione tra i fan”.

I membri dei Pearl Jamm hanno riferito che finora nessuno si è mai presentato con la richiesta di rimborso del biglietto per aver confuso i due nomi: “Nessuno si è mai aspettato di vedere i veri Pearl Jam al Garage di Highbury”. La band raggiunta dalla missiva dei legali dei Pearl Jam si trova a Londra e la loro pagina Facebook è stata creata nel 2015.

La risposta dei Pearl Jamm

Un consulente legale ascoltato dalla BBC ha riferito, tuttavia, che i nomi delle tribute band devono in qualche modo distinguersi dai marchi originali sia nella scelta del nome che nelle grafiche, proprio per evitare di essere perseguibili e in un certo modo di “infastidire” gli artisti.

I Pearl Jamm sui social hanno pubblicato una lettera rivolta proprio ai loro idoli, ecco il testo:

“A Eddie, Jeff, Stone, Mike, Matt, Boom; ai Pearl Jam, avete spezzato i nostri cuori.

Conoscete la nostra tribute band da anni eppure avete aspettato una pandemia globale per minacciarci tramite i vostri legali. Questi non sono i Pearl Jam che conosciamo e che amiamo, i Pearl Jam che si battono per le questioni sociali e contro i giganti aziendali. Eppure i vostri avvocati ci dicono che siete proprio voi, come band, a volere questo.

Sappiamo cosa provava Matt Cameron per i suoi eroi, i Kiss, quando si sono offesi per la sua tribute band “kiss” (minuscolo). Nessuno ha mai confuso noi o il nostro merchandising con voi o il vostro merchandising, e per questo affermare che sia “probabile” è chiaramente una sciocchezza. A voi e al vostro marchio non abbiamo causato alcun danno di sorta, anzi, abbiamo fatto il contrario.

Tale è stata la pressione esercitata dalla formulazione aggressiva delle lettere legali che abbiamo ricevuto che ci siamo chiesti se vogliamo continuare. Conosciamo almeno un’altra tribute band che ha deciso di fermarsi. Potrebbe essere stato più facile, più economico ed efficace per qualcuno di voi contattarci personalmente. Noi lo avremmo fatto al posto vostro, ma non è andata così.

Le vostre azioni sono irragionevoli, ma il nostro amore per la musica è forte. Ci auguriamo sinceramente che siate inconsapevoli delle azioni intraprese a vostro nome. Vi invitiamo a rispondere pubblicamente o privatamente e a revocare le minacce legali che ci sono state fatte”.

Dal momento che i legali dei Pearl Jam minacciano una tribute band, Eddie Vedder e soci non hanno ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche.