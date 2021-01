In vista della Supercoppa, in programma domani 20 gennaio contro la Juventus al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ci si chiedeva quali fossero le condizioni di Andrea Petagna, uscito malconcio per aver rimediato una botta al polpaccio nell’ultima di campionato con la Fiorentina. Giungono ottime notizie da Castel Volturno: come riportato da ‘tuttonapoli.net‘, l’attaccante ex Spal si è allenato in gruppo quest’oggi, svolgendo l’intera seduta con i compagni (cosa che non era scontata). Il gruppo ha cominciato la sessione in palestra, prestandosi poi ad una partitina a campo ridotto. La seduta si è poi conclusa con tiri in porta. Maksimovic ha svolto parte della seduta in gruppo, dedicandosi poi ad un lavoro personalizzato.

Del resto, Petagna non ha fatto registrare alcuna lesione al polpaccio che lasciasse pensare a qualcosa di serio. L’attaccante azzurro è in un buon momento, e farà di tutto per giocarsi le proprie carte in vista della partita di domani con la Juventus (che potrebbe valere il primo trofeo della stagione). Qualora le cose proprio non andassero bene, scenderebbe in campo Mertens, che però non ha i 90 minuti nelle gambe. Un’altra idea sarebbe quella di impiegare Lozano come prima punta, con Politano pronto ad agire lardo a destra, in sostituzione proprio del messicano (questo chiaramente in assenza di Osimhen, ancora debolmente positivo al Covid-19 ed in recupero dall’infortunio alla spalla).

In ogni caso, dubitiamo Petagna non riesca a spuntarla: già il fatto di aver svolto tutta la seduta di allenamento in gruppo quest’oggi è buon segno. In fondo quella rimediata al polpaccio domenica contro la Fiorentina è stata solo una contusione, che l’ex Spal potrebbe aver già smaltito completamente. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.