Gabry Ponte all’ospedale in pigiama e con un sorriso amaro. Il DJ e produttore torinese affida al suo canale Instagram uno sfogo con il quale si rivolge principalmente ai fan.

Nella foto postata su Instagram vediamo Gabry Ponte all’ospedale con il suo pigiama, sorridente, accompagnato da una lunga lettera nella quale spiega ai fan di soffrire di una malattia congenita “purtroppo degenerativa” e che per questo dovrà sottoporsi a un intervento domani mattina, mercoledì 20 gennaio, per ritornare in forma.

Una notizia certo inaspettata, come lui stesso considera, a giudicare dalle tante foto che lo mostrano mentre pratica sport e mentre si dedica alla sua grande passione per la musica. Tuttavia dalle parole del DJ de La Danza Delle Streghe emerge tanta voglia di positività con un’accorata richiesta di auguri ed energia.

Soprattutto, scrive Gabry Ponte, lo “stop” ai concerti gli servirà per rimettersi in forze e tornare alla carica. L’artista definisce ironicamente “tagliando” l’intervento che dovrà subire e chiama “difetto di fabbrica” la malattia congenita di cui il suo cuore soffre. Fino ad oggi, racconta, questo male gli ha consentito di condurre una vita normale ma oggi, a quanto pare, è il momento di cacciare il mostro fuori dal suo corpo.

Tra i commenti al post di Gabry Ponte non mancano le attestazioni d’affetto da parte dei colleghi. Alexia, Benji Mascolo, Paola Iezzi, Molella e tanti altri artisti gli fanno tanti auguri e gli manifestano tanta vicinanza, vista la situazione complicata.

Ecco il messaggio pubblicato da Gabry Ponte per i fan:

“Ciao, devo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa… ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni.. . e a noi non piacciono le complicazioni vero? Quindi eccomi qua nel mio improbabile pigiama e domani mattina me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di ‘stop’ forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva ci sentiamo presto!”.