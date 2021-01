Che Fortnite Battle Royale sia uno dei videogame di maggior successo degli ultimi anni non è di certo un segreto. Al debutto nel 2017, lo sparatutto in multiplayer online di Epic Games è ormai un vero e proprio fenomeno, capace di coinvolgere milioni di appassionati sui suo server su un po’ tutte le piattaforme in commercio. Non solo, la sua fama ha permesso al team di sviluppo di dare vita a collaborazioni da sogno, che hanno stuzzicato i palati dei fan di Star Wars, degli eroi Marvel e di quelli DC Comics, o ancora di Stranger Things o di altre popolariassime saghe in pixel e poligini – ultima dovrebbe essere nientemeno che quella di Tomb Raider.

Non dovrebbe allora stupire che la Stagione 5 del Capitolo 2 di Fortnite sia pronta ad accogliere altre novità su licenza, questa volta dedicate a tutti gli amanti del calcio là fuori. La software house ha infatti deciso di suscitare l’interesse degli appassionati dello sport più popolare del mondo attraverso una serie di iniziative. L’ingresso nel mondo del calcio della Battaglia Reale andrà a coinvolgere un gran numero di squadre, comprese le italiane Milan, Juventus, Inter e Roma. La partenza del nuovo evento è prevista già per domani, mercoledì 20 gennaio 2021, con il lancio della Coppa Pelé, per poi proseguire dal 23 gennaio con l’arrivo del nuovo set Calcio d’Inizio e dell’emote Pugno Aereo di Pelé nel negozio presente in gioco.

La collaborazione con le società di club più blasonate si tradurrà quindi con l’arrivo nel negozio di Fortnite di dieci diversi costumi – in versione maschile e femminile -, che gli utenti potranno utilizzare per vestire i colori della propria squadra del cuore. Ciascuno dei costumi potrà essere sostituito da una delle 23 maglie di calcio dei club che parteciperanno all’iniziativa, vale a dire:

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United

Los Angeles FC

Santos FC

Wolves

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

EC Bahia

Come già accennato, da domani partirà la Coppa Pelé di Fortnite, che permetterà agli utenti di vincere l’emote di Pelé e ottenere gratuitamente un set Calcio d’Inizio. I giocatori con i punteggi più alti avranno anche la possibilità di vincere una maglietta autografata personalizzata.