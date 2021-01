Bisogna fare molta attenzione oggi 19 gennaio ad alcuni problemi Iliad, visto che alcuni utenti affermano di non riuscire ad accedere alla rete dalle 13 circa. Difficile dire se ci siano o meno termini di paragone rispetto a quanto vi abbiamo riportato durante il mese di ottobre, quanto a conti fatti abbiamo esaminato l’ultimo disservizio in ordine di tempo con l’operatore transalpino. Allo stesso tempo, non sappiamo ancora se si tratti di un malfunzionamento geolocalizzato o meno, ma di sicuro dobbiamo prendere atto che a detta di qualcuno non funziona la rete.

Occhio ai problemi Iliad del 19 gennaio: in alcune aree non funziona la rete

Stando ai numeri registrati in tempo reale su Down Detector, la sensazione almeno per ora è che i problemi Iliad trapelati questo martedì possano essere in qualche modo circoscritti a specifiche aree del nostro Paese, ma senza una comunicazione ufficiale diventa difficile sbilanciarsi. Di sicuro non abbiamo al momento della pubblicazione dell’articolo valori da down, ma la situazione dovrà essere monitorata costantemente nei prossimi minuti per inquadrarla al meglio.

Nel giro di un’oretta, dunque, i problemi Iliad del 19 gennaio potrebbero prendere pieghe differenti. Da un lato potrebbero rientrare, dall’altro il rischio è che le segnalazioni aumentino in modo consistente. Di sicuro i tecnici non possono sottovalutare questi numeri, per quanto relativamente contenuti. A voi come vanno le cose? Ditecelo qui di seguito nell’area commenti, in modo da avere un contributo anche da chi sta vivendo eventuali disagi.

Aggiornamento ore 13:54. I numeri registrati coi problemi Iliad di oggi continuano a non essere meritevoli dell’etichetta “down”, ma sono costanti. A questo punto, è possibile che siano concentrati in aree specifiche del nostro Paese.