Sparisce da Facebook la pagina ‘Le più belle frasi di Osho’ dell’umorista romano Federico Palmaroli. I contenuti non risultano più raggiungibili sul social blu, mentre invece su Twitter l’account appare ancora disponibile. La pagina Facebook ‘Le più belle frasi di Osho’ aveva fatto registrare più di un milione di fan: il vignettista è molto seguito e apprezzato, ed ha sempre rispettato la policy dei canali social dove pubblicava le proprie creazioni. In tanti oggi si aspettavano di potersi fare qualche risata sui meme dedicati alla crisi del Governo in corso, imbattendosi però nell’amara scoperta della sparizione della pagine Facebook ‘Le più belle frasi di Osho’.

Molto divertente il modo in cui, in pieno dialetto romanesco, l’umorista riusciva a rivisitare in chiave satirica gli accadimenti politici e dell’attualità in generale. C’è anche da dire che Federico Palmaroli era stato accusato mesi fa di propaganda in favore del centro destra (da parte del giornalista Andrea Scanzi, che definì il vignettista ‘Fasho’ lasciando intendere partecipasse a riunioni di Fratelli d’Italia e ad eventi di associazioni prossime ai movimenti di destra).

A detta di Scanzi, Federico Palmaroli non era indicato per fare visita in quanto politicamente schierato. Il vignettista a quelle accuse replicò facendo valere la libertà di fare satira, niente affatto condizionata dalla propria ideologia politica, e facendo notare di aver anche preso parte ad aventi organizzati dal Movimento Cinque Stelle e dell'Arci. In ogni caso, non sono stati ancora resi noti i motivi della sparizione della pagina Facebook 'Le più belle frasi di Osho'. Il social non si è espresso a riguardo, né tanto meno il diretto interessato. Speriamo che la situazione possa essere presto chiarita.