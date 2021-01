Ci risiamo. Eravamo tutti pronti ad immaginare un televoto lampo per decretare il nome del primo finalista del Grande Fratello Vip 2020 e invece non sarà così. Ancora una delusione da parte di Alfonso Signorini e dalla produzione del reality che alla fine hanno optato per un televoto settimanale aprendo così la strada ai famosi voti brasiliani che porteranno Dayane Mello ad essere la prima finalista del Grande Fratello Vip 2020, non vi è dubbio.

Dopo quello che è successo in queste settimane in cui spesso la modella si è salvata al televoto ed è addirittura risultata la migliore, siamo sicuri che alla fine sarà proprio lei a spuntarla anche questa volta in barba alla presenza di altre concorrenti ovvero Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi.

Le quattro sono andate allo scontro per decretare il nome del primo finalista del Grande Fratello Vip 2020 ma tutti sanno già come andrà a finire visto che già ieri sera si sono tutti mobilitati per iniziare a votare. Chi ha seguito il programma sa bene che questo problema aveva già fatto discutere in rete tanto che lo stesso Alfonso SIgnorini è intervenuto chiarendo che sul sito i voti dall’estero e quindi dal Brasile non sono bloccati e questo lascia via libera a tutti.

Inutile dire che anche ieri sera quello che è successo non è stato di gradimento per il pubblico che all’improvviso si è ritrovato quattro persone al televoto per scegliere la finalista del Grande Fratello Vip 2020 e, quindi, anche Dayane Mello. In molti sono convinti che sia tutto scritto e organizzato per farla arrivare in finale in uno scontro di fuoco con Tommaso Zorzi, quale armata la spunterà alla fine? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane visto che il Grande Fratello Vip 2020 si allunga ancora e terminerà il 28 febbraio.