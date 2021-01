David Sutcliffe di Una Mamma per Amica dice la sua sull’assalto al Campidoglio ma, soprattutto, sulla sua presenza tra quelli che lui stesso ha definito patrioti. Ebbene sì, il famoso attore che ha prestato il volto a Christopher, papà di Rory nella serie cult da poco tornata in onda anche su La5 con gli episodi del revival, ha confermato che non era presente all’assalto al contrario di quanto si dicesse ormai in giro da giorni. Fin qui tutto normale se non fosse che David Sutcliffe ha concluso il suo tweet inneggiando agli assaltatori e al loro operato nonostante siano state cinque le vittime del loro attacco al Congresso americano.

Sebbene non sia stato pubblicamente esplicito sulla politica come altre celebrità, David Sutcliffe ha recentemente messo dei like a dei tweet che proclamano Trumpe e i suoi ideali al grido de “La politica degli uomini è la migliore per il mondo” oppure che quando Donald Trump morirà, diventerà “un simbolo di ribellione e sostituirà Che Guevara sulle magliette”.

Secondo quanto riporta EW David Sutcliffe di Una Mamma per Amica non ha voluto commentare il suo tweet che appare ben fissato in alto sul suo profilo con tanto di video tratto dal momento dell’assalto al Campidoglio. Eccolo subito di seguito:

There are rumors circulating that I "stormed the capital." 🤔



Not true – though I would have been proud to share a smoke with this great Patriot! https://t.co/SOG70tYIt0 — David Sutcliffe (@SutcliffeDavid) January 16, 2021

Attore veterano, David Sutcliffe non è solo uno dei volti noti di Una Mamma per Amica, ha debuttato in TV nel 1995 nella serie canadese Forever Knight. Ha preso parte poi ad Under the Tuscan Sun, Cake e Private Practice. Sutcliffe si è ritirato dalla recitazione ormai da un paio di anni e adesso è un life coach con il vizietto degli assalti visto che avrebbe voluto essere insieme ai “patrioti” per imporre la sua idea di libertà.