Ad Amici 20 sabato 16 dicembre, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano hanno avuto un diverbio in seguito all’assegnazione di una coreografia alla ballerina Rosa.

Lorella Cuccarini ha trascorso le prime settimane dell’anno a casa, positiva al Covid-19. Ha quindi affidato la ballerina Rosa ad Elena D’Amario che aveva il compito di seguirla in studio anche in occasione delle lezioni con la maestra di classico Alessandra Celentano. Proprio durante una delle lezioni, Elena ha rischiato di essere allontanata dall’aula in seguito ad un diverbio con la Celentano che ha poi coinvolto anche Lorella Cuccarini dal momento che la D’Amario faceva le sue veci.

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano hanno discusso in diretta su Canale 5; Lorella Cuccarini ha anche sollevato critiche sui metodi d’insegnamento della Celentano, che rispetta pur non condividendolo.



“Se correggere un allievo significa mancare di rispetto siete fuori di testa”, è la replica della Celentano che giustifica il suo metodo, frutto della necessità di correggere gli allievi e i loro numerosi errori.

Lorella Cuccarini invia una lettera alla produzione dopo la puntata di sabato per chiarire il suo punto di vista, già espresso in diretta. Chiede che Rosa venga seguita dai ballerini professionisti “non per mancanza di rispetto nei confronti della Celentano”. Vorrebbe ripristinare un clima di lavoro costruttivo, non distruttivo, e anticipa che farà visita ai ragazzi per capire la fattibilità della coreografia, non per sostituirsi ad Alessandra Celentano.

Sottolinea inoltre che l’assegnazione della Celentano alla sua allieva è stata effettuata senza che sia stata consultata. Lorella chiede che in sala siano presenti esclusivamente i professionisti durante le prove di Rosa e di Alessandro con qualche sporadico intervento per verificare la preparazione dei suoi allievi al fine di ipotizzarne l’esibizione la prossima settimana.

La lettera raggiunge anche Alessandra Celentano che risponde. La sua presenza, su una coreografia ideata da lei stessa, è indispensabile. “Nel mondo della danza tale richiesta è inaccettabile ma sono disposta a fare un’eccezione anche perché sono convinta che l’acconsentire a questa richiesta non sarà utile, anzi la mia assenza sarà deleteria”, replica la maestra di classico che accetta la proposta pur essendo contraria.