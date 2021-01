L’ultima puntata di Viaggio nella Grande Bellezza segna la fine (almeno per il momento) della docu-serie evento su cui Mediaset aveva riposto tante speranze. Il programma culturale condotto da Cesare Bocci doveva essere la risposta ad Alberto Angela e Rai1, una premessa che seppur partita con le buone intenzioni (lo speciale sul Vaticano andato in onda a dicembre 2019 aveva registrato il 12,4% di share), non ha saputo mantenerle.

Gli ascolti della terza puntata, invece, sono stati ben sotto le aspettative con cifre pari a circa 1.872.000 spettatori, e uno share dell’8.8%. Numeri troppo bassi che hanno decretato il flop del programma e la conseguente decisione di Mediaset di sospenderlo.

L’appuntamento di stasera, martedì 19 gennaio, sarà quindi quello conclusivo.

Nell’ultima puntata di Viaggio nella Grande Bellezza, Cesare Bocci accompagnerà gli spettatori attraverso luoghi come il Battistero a Piazza della Signoria, il Duomo e il Museo dell’Opera. Poi si fermerà ad osservare quadri come la Gioconda e invenzioni geniali. In particolare, a Palazzo Vecchio, l’attore e conduttore racconterà i segreti legati all’opera di Leonardo e dei suoi contemporanei. Inoltre, nella città della Madonnina visiterà il Cenacolo, la Biblioteca Ambrosiana, dove è custodito il prezioso Codice Atlantico, il Castello Sforzesco con la Sala delle Asse. Ultima tappa, il Museo della Scienza e della Tecnica, che ha da poco aperto una sezione tutta dedicata al talento ingegneristico di Leonardo da Vinci.

Nella quinta puntata, Cesare Bocci avrebbe dovuto portarci a Torino, mentre nell’appuntamento conclusivo, previsto un viaggio nel Medioevo tra Assisi e Orvieto.

L’ultima puntata di Viaggio nella Grande Bellezza non sarà però quella definitiva. La speranza è che infatti la docu-serie evento torni in onda prossimamente con gli ultimi due appuntamenti. Magari collocati in estate o rilegati in estate. Intanto, Cesare Bocci vi aspetta con la puntata conclusiva stasera alle 21:40 su Canale5. L’attore, invece tornerà a interpretare Mimì Augello in quella che si preannuncia la stagione conclusiva della fiction Il Commissario Montalbano.