Questa giornata di martedì 19 gennaio si sta caratterizzando per alcuni problemi di rete TIM. La connessione dell’operatore mobile non funziona a dovere in alcune zone d’Italia e le difficoltà di navigazione per svariati utenti sono palesi. Per fortuna non si tratta di un vero e proprio down, visto che altre tipologie di servizi legati all’offerta mobile sono invece garantite.

Mentre le semplici chiamate (anche l’invio di comuni SMS) non stanno subendo difficoltà, è la qualità della connessione di rete la principale indiziata per le anomalie di giornata. Per quanto gli smartphone segnalino il 4G per la qualità di campo, non si è in grado di andare oltre il 3G (almeno nella migliore delle ipotesi). Al contrario, c’è una non trascurabile fetta di clienti che non riesce per nulla a consultare le normali pagine e neanche i social di riferimento, per dirla tutta. Soprattutto per chi utilizza il servizio per motivi lavorativi, la situazione attuale dunque non è delle migliori.

La situazione dei problemi di rete TIM odierni è ben fotografata dal servizio Downdetector. Almeno al momento di questa pubblicazione, le segnalazioni di difficoltà sono nell’ordine delle centinaia. La zona geografica del nostro paese che sembrerebbe maggiormente colpita dalle anomalie attuali sarebbe quella rappresentata dalle regioni settentrionali. Per il momento, non ci sono riscontri dell’operatore che chiariscano il perché delle scarsa qualità della rete nelle prime ore di oggi 19 gennaio. Eventuali feedback non mancheranno nei successivi approfondimenti.

Aggiornamento 9:10 – Per fortuna i problemi di rete TIM di questa prima parte di mattinata si stanno almeno ridimensionando. Ci sono sempre difficoltà di connessione e dunque di navigazione internet ma per un numero inferiori di clienti. Possibile dunque è che le anomalie rientrino con il passare dei minuti. Sulla questione, l’operatore non ha rilasciato(neanche ora) nessuna comunicazione relativa alla bassa qualità di rete.