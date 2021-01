Bisogna prendere atto in queste ore che, dopo una lunga attesa, siamo finalmente pronti a testare l’aggiornamento con Android 11 sul Samsung Galaxy Note 10. La scorsa settimana abbiamo condiviso il punto della situazione sulla diffusione del pacchetto software, ma oggi 19 gennaio ci sono diverse testimonianze che confermano la disponibilità del firmware anche qui in Italia, con tanto di notifica via OTA per procedere con il download. Un segnale importante, ma soprattutto un dettaglio incoraggiante per chi da tempo era ansioso di fare questo step qui da noi.

L’aggiornamento con Android 11 sui Samsung Galaxy Note 10 qui in Italia

Al momento, abbiamo solo alcune segnalazioni sporadiche, motivo per il quale non tutti potrebbero essere abilitati al download dalle impostazioni dello smartphone. Tuttavia, soprattutto nel caso in cui doveste essere in possesso di un Samsung Galaxy Note 10 no brand, sarà solo questione di giorni. Se non addirittura di ore. Insomma, l’aggiornamento con Android 11 è ormai pronto ad essere distribuito su larga scala e a breve tutti potranno provarlo anche nel nostro Paese.

Per quanto riguarda le caratteristiche della patch dotata di One UI 3.0, non dovremmo notare particolari differenze rispetto ad altri prodotti. Si parla, infatti, di riprogettazione dell’interfaccia utente, almeno per quanto concerne la schermata home del Samsung Galaxy Note 10, senza dimenticare quella del pannello rapido. Occhio anche alle nuove impostazioni per la privacy e ad una più evoluta gestione delle autorizzazioni.

Cresce l’attesa per Android 11 sui Samsung Galaxy S10

Inutile dire che l’annuncio odierno sul Samsung Galaxy Note 10 apra interessanti scenari anche per altri smartphone. Vedere per credere il caso del Samsung Galaxy S10. Dopo i primi avvistamenti in Europa di pochi giorni fa, è probabile che qualche segnalazione sulla disponibilità dell’aggiornamento con Android 11 via OTA possa arrivare anche in Italia. Magari entro la fine di questa settimana. Fateci sapere se avete notato qualcosa di “particolare” con questi due dispositivi.