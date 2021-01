A che ora si vota la fiducia al Governo Conte oggi 19 gennaio? Dopo il discorso del presidente del Consiglio in aula al Senato questa mattina, sono di scena anche le dichiarazioni di voto dei partiti che siedono a palazzo Madama. Gli interventi, con le opportune pause, si svolgeranno per buona parte della giornata, facendo slittare la votazione finale in serata.

Ci sono delle indicazioni esatta da riferire a chiunque voglia sapere a che ora si vota la fiducia al Governo Conte. L’inizio delle votazioni vere e proprie partirà alle ore 19:30. Va ricordato che il numero totale dei politici che siedono a palazzo Madama è di 315. I numeri sono esattamente dimezzati rispetto ai 630 deputati che siedono alla Camera. Come conseguenza, i tempi per conoscere l’effettivo destino del Governo Conte dovrebbero non essere molto lunghi. Si presume insomma che per le 20:30 si possa già sapere se il premier incasserà il sostegno della maggioranza assoluta proprio al Senato, come sarebbe necessario per poter continuare la sua azione politica.

Dopo aver chiarito a che ora si vota la fiducia Conte, non resta altro da fare se non dettagliare le modalità attraverso le quali si potrà assistere alla diretta del voto. Naturalmente la web TV Senato.it riporterà il live delle operazioni di questa sera, in particolare anche dalle 19:30 circa come nel corso di tutta la giornata. Lo streaming in questione non sarà commentato. Al contrario, chi desidererà avvalersi del contributo giornalistico di alcuni telegiornali nazionali. C’è da mettere in evidenza soprattutto la nuova maratona Mentana. Il direttore del TG La7, in realtà propone il suo live dalle ore 17 di oggi, a parte le ovvie pause pubblicitarie e del meteo e a seguire, il TG nell’edizione delle 20:30. Per quel momento tutto ormai dovrebbe essere ben definito. Poche ore e conosceremo l’esito della crisi politica innescata da Matteo Renzi la settimana scorsa.