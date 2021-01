La next-gen dei videogiochi da salotto è finalmente iniziata. Lo scorso novembre, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S hanno infatti debuttato nei negozi fisici e online di tutto il mondo, dando per l’appunto il via ad un nuovo capitolo dell’ormai longeva storia dell’universo in pixel e poligoni. La risposta del pubblico è stata tempestiva, portando i device di Sony e Microsoft ad essere richiestissimi – e praticamente introvabili – un po’ in tutto il mondo. Al netto delle problematiche dovute alla pandemia da Coronavirus e all’inarrestabile successo di Nintendo con la sua Nintendo Switch, che fa un po’ da outsider nelle tradizionali dinamiche da console war.

Quella stessa console war che, con i nuovi device, si è fatta inevitabilmente più accesa. E in cui ha detto recentemente la sua un videogiocatore d’eccezione. Ci riferiamo a David Jaffe, creatore della saga di God of War e di Twisted Metal, due franchise molto cari all’ecosistema PlayStation. Ebbene, a sorpresa, il game designer ha detto di preferire Xbox Series X a PS5, spiegando perché in un video pubblicato sul suo canale YouTube – e visibile poco più in basso in questo stesso articolo.

Jaffe, che possiede sia PS5 che Xbox Series X, parte da una importante premessa: il videogiocatore medio, pur desiderando possedere entrambe, in questa fase di lancio non potrà che virare sull’acquisto di una sola console di nuova generazione. E se è vero che per il “papà” di Kratos definisce PlayStation 5 “una console eccezionale”, con una robusta lineup di lancio e la possibilità di accedere in retrocompatibilità a un catalogo di esclusive solidissimo, allo stesso modo sostiene che da quando ha acquistato la più potente delle Xbox la controparte Sony continua a prendere polvere.

In particolare, David Jaffe ha apprezzato la funzione Quick Resume presente su Xbox Series X e sulla “sorellina” Series S, definita dall’autore come “davvero rivoluzionaria” e destinata a rappresentare un “punto di non ritorno” nell’industria. Il tutto arricchito dalla enorme attrattiva esercitata dal Game Pass. E voi, quale delle due console next-gen preferite? E perché?