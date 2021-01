Viaggio nella Grande Bellezza cancellato? Non proprio, ma Mediaset ha deciso di silurare il programma culturale con Cesare Bocci e per una buona ragione.

Dopo l’ottimo riscontro di pubblico registrato con la prima puntata, andata in onda il 18 dicembre 2019 (share del 12,4%), il viaggio alla scoperta delle meraviglie della nostra Penisola è ripartito in quarta il mese scorso con uno speciale dedicato alla Natività.

Il programma, condotto da Cesare Bocci, attore noto al pubblico per il ruolo di Mimì Augello nella fiction Il Commissario Montalbano, non è riuscito però a bissare il successo della puntata di lancio, fermandosi a uno share dell’8,8%. Numeri troppo bassi per Canale 5, che puntava a portare un po’ di cultura in casa Mediaset per rispondere a Rai1 e ad Alberto Angela. Ciò non è bastato: Bocci, seppur convincente nelle vesti di divulgatore scientifico, non è riuscito a risollevare il target della rete.

Pertanto, Viaggio nella Grande Bellezza si conclude domani, 19 gennaio, con la quarta delle sei puntate previste. L’ultimo appuntamento sarà dedicato a Firenze, Milano, Leonardo Da Vinci per poi conclude con il Rinascimento.

Cesare Bocci accompagnerà gli spettatori attraverso luoghi come il Battistero a Piazza della Signoria, il Duomo e il Museo dell’Opera. Poi si fermerà ad osservare quadri come la Gioconda e invenzioni geniali. In particolare, a Palazzo Vecchio, l’attore e conduttore racconterà i segreti legati all’opera di Leonardo e dei suoi contemporanei. Inoltre, nella città della Madonnina visiterà il Cenacolo, la Biblioteca Ambrosiana, dove è custodito il prezioso Codice Atlantico, il Castello Sforzesco con la Sala delle Asse. Ultima tappa, il Museo della Scienza e della Tecnica, che ha da poco aperto una sezione tutta dedicata al talento ingegneristico di Leonardo da Vinci.

Nella quinta puntata, Cesare Bocci avrebbe dovuto portarci a Torino, mentre nell’appuntamento conclusivo, previsto un viaggio nel Medioevo tra Assisi e Orvieto.

Quindi Viaggio nella Grande Bellezza cancellato? In realtà no: le ultime due puntate andranno probabilmente in onda prossimamente, anche se non è ancora chiaro quando.