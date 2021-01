Non è un mistero che gli ultimissimi problemi Signal dello scorso weekend, di scena un po’ in tutto il mondo, abbiano avuto come causa principale l’impreparazione del servizio di messaggistica nei confronti di importanti picchi di traffico sui propri server. Dopo la fuga da WhatsApp, milioni di utenti da ogni parte del globo si sono riversati sull’alternativa in questione e il tutto ha creato anomalie vistose e problemi. Il team di supporto dell’app su Twitter, nelle scorse ore, ha dichiarato di aver imparato molto dalle difficoltà degli ultimi giorni e di aver messo in campo le misure necessarie per evitare episodi simili in futuro.

In effetti l’app Signal si è anche appena aggiornata, almeno sul Play Store, ad una sua nuova versione. Tutti i lettori di OM sono dunque invitati a procedere al relativo update, direttamente dal loro telefono. Dopo il download dell’ultima fatica degli sviluppatori non si dovrebbero più incontrare altre anomalie ma è decisamente utile esaminare una casistica particolare, quella della visualizzazione di messaggi di errore in app, messa in evidenza proprio dal team Signal nella giornata di ieri.

Nel caso i problemi Signal si manifestino appunto con la visualizzazione di un alert “messaggio crittografato non valido”, la soluzione per i dispositivi Android è la seguente. Per gli Android, bisognerà selezionare il menù in alto a destra e dunque andare sulla voce “Reimposta sessione protetta”. Lo stesso tipo di anomalia va affrontata in maniera diversa invece per gli iPhone, Sarà necessario andare sul comando “Ripristina sessione” presente sotto la voce “Il messaggio ricevuto non era sincronizzato”. Va chiarito che questo tipo di anomalie non hanno influito sulla protezione dei dati e dei contenuti nelle chat. Semmai, in presenza di una notifica come quella evidenziata, si potrebbe aver perso la ricezione di qualche messaggio.

Cihissà se, come promesso, i problemi Signal possano dirsi davvero tutti archiviati con gli ultimi interventi tecnici. Il servizio sarà in grado di sostenere nuovi picchi di traffico? Lo scopriremo.