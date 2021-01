La Cura Del Tempo dei Negramaro è la declinazione dell’angoscia alla poesia, un potere che è proprio della musica e della sensibilità degli artisti. La band di Giuliano Sangiorgi, a questo giro, ha scelto una ballad pop rock che però non scade nelle dinamiche troppo inflazionate del canone emozionale della canzone italiana.

I Negramaro sono forti nell’impiego dell’elettronica e in questo nuovo singolo troviamo i 6/8 perfettamente calibrati su sintetizzatori e percussioni riverberate. Uno spazio, quello creato e spalancato dai suoni, che si offre come appoggio per un testo pieno di sentimento e di speranza.

Speranza, appunto, che ritroviamo come isola felice in questo anno infausto – sì, perché dobbiamo accettare il che il 2020 è soltanto un numero – durante il quale il mondo intero si è unito nella frustrazione del distanziamento sociale e nella paura. Non è un caso se la band salentina ha scelto Contatto come nome del decimo album in studio.

“Punta dritto a me che ti salvo in un abbraccio”, canta Giuliano Sangiorgi creando un disegno che sa di protezione, che diventa un simbolo da venerare in questo periodo storico pieno di incertezze e contraddizioni. Un rifugio, quello dell’abbraccio, che oggi più che mai fa rima con amore, casa e sicurezza.

Ognuno, nel proprio mondo, può trovare pace tra le braccia dei propri cari o della persona che ama senza dover per forza ricorrere ai sogni e ai desideri. La Cura Del Tempo dei Negramaro può essere anche un dolce invito all’attesa di un tempo migliore, da consumarsi dietro le gioie quotidiane al di là di ogni materialismo.

La Cura Del Tempo dei Negramaro è un ennesimo tassello che va a comporre il puzzle di Contatto, concept album che riunisce tanti gesti intimi che possono, insieme, creare il perimetro di comfort all’interno del quale trovare riparo.

[1a Strofa]

Le strade son piene da un’ora

Di gente che corre e ha paura

Che possa arrivare… in questo momento

La fine del mondo (La fine del mondo, la fine del mondo)

E il mondo dovrebbe accettare

Nel giro di questa mezz’ora che sta per passare

Che tutto finisca di colpo e nel niente, il futuro e il presente

Io ti prendo in disparte, per te ho la cura, da qui non si parte

[Rit.]

Stringimi

Anche se questo mondo dovesse finire

Amami

Che se mai nuovo giorno dovesse arrivare

Ci trovi qui, stesi qui

Ad aspettarlo così

Così (così)

[2a Strofa]

E il sole ritorna a danzare

Sui passi di questo pianeta che sta per finire

E intanto ci uccide a colpi di niente l’idea del presente

Io ti prendo in disparte, per te ho la cura, da qui non si parte

[Rit.]

Stringimi

Anche se questo mondo dovesse finire

Amami

Che se mai nuovo giorno dovesse arrivare

Ci trovi qui, stesi qui

Ad aspettarlo così

Così, eh

[Ponte]

Colgo l’attimo

Forse è l’ultimo

E mi lascio andare al mondo

Incantesimo puro e magico

Affidarsi all’infinito

Io non tremo, no

Non tremo se mi resti ancora accanto

Ho la cura contro il tempo

Ti proteggo e intanto canto

[Rit. 2]

Stringimi

Abbiamo ancora tempo

Per fare le valigie

Facciamo ancora in tempo

E tu smettila di ridere

Amami

E fermati un secondo

E lascia stare il mondo

E punta dritto a me

Che ti salvo in un abbraccio

Restiamo qui

E non seguire il senso

Di chi scappa adesso

Noi restiamo vivi

Vivi in quest’angolo di mondo

(Ad abbracciarci così)

In quest’angolo di mondo

(Così, eh)

(Stringimi)

Abbiamo ancora tempo

Per fare le valigie

Siamo l’unica cura

Alla fine del tempo

E amami

Fermati un secondo e lascia stare il mondo

Rimaniamo sospesi in quest’attimo eterno

Il mondo è qui

E non seguire il senso

(Ancora qui)

Di chi scappa adesso

Noi restiamo vivi

Pronto a sorriderci

Noi restiamo vivi

In quest’angolo di mondo

In quest’angolo di mondo

[Outro]

Stringimi

Tanto questa non è poi la fine del mondo