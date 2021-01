Adesso che sono stati presentati i Samsung Galaxy S21 resta da capire come risponderà la serie dei Huawei P50, su cui ancora permangono diversi dubbi per quanto riguarda l’equipaggiamento hardware e software. Come riportato da ‘www.gizchina.com‘, le fotocamere posteriori per la versione Pro dovrebbero essere cinque, con un comparto di forma rettangolare di dimensioni importanti sul retro. Per il Huawei P50 la fotocamera sarà tripla, e la frequenza di refresh rate del display a 90Hz, contro i 120Hz del modello Pro, con foro centrale e curvo ai lati. Non sono state divulgate le specifiche tecniche dei comparti fotografici, che possiamo solo provare ad immaginare.

La vera novità dei Huawei P50 potrebbe riguardare il sistema operativo, visto che si tratterà dei primi smartphone ad essere lanciati sul mercato con HarmonyOS 2.0. La fonte parla anche di un display dalla qualità paragonabile a quella degli Xiaomi Mi 11, oltre a supportare la ricarica rapida via cavo a 66W e quella wireless a 50W. Il leaker, che corrisponde ad un blogger cinese operante sul social Weibo, ha anche affermato che i Huawei P50 potrebbero avere una fotocamera con zoom pari a 200x (cosa su cui abbiamo diversi dubbi, anche se non possiamo di certo smentire a priori).

In ogni caso, adesso toccherà proprio ai top di gamma della casa di Shenzhen rispondere all’offensiva dei Samsung Galaxy S21, arrivati sul mercato con un certo anticipo (fattore che potrebbe fornirgli, se sfruttato a dovere, un importante vantaggio sui competitors, che arriveranno tutti in un secondo momento). Voi personalmente aspetterete i Huawei P50, restando fedeli al colosso cinese, oppure quest’anno vi guarderete meglio intorno per non restare senza i servizi Google? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.