Sex Education 3 è in produzione dallo scorso settembre, con ritardi evidenti dovuti alla pandemia che nel Regno Unito ha fatto segnare curve peggiori che nel resto d’Europa.

Le riprese di Sex Education 3 sono ancora in corso e la nuova stagione arriverà entro il 2021, con qualche novità accennata dal protagonista Asa Butterfield, interprete del liceale Otis Milburn alle prese con la scoperta del sesso nell’esilarante dramedy inglese di Netflix (qui la nostra recensione).

Sex Education 3 partirà da un salto temporale rispetto al finale della seconda stagione, in cui l’ennesimo malinteso ha allontanato Otis e Maeve impedendo loro di dichiararsi reciprocamente. Ma ora il protagonista, che ha finalmente perso la verginità come auspicava da tempo, acquisisce una sicurezza maggiore in se stesso. Butterfield ne ha parlato al Guardian.

C’è stato un salto temporale rispetto al cliffhanger della seconda stagione. Otis è tornato a scuola ma ha diverse cose in ballo. È cresciuto un po’ e diventa un po’ più sfacciato. È stato divertente interpretare il suo nuovo carisma. Non preoccupatevi, però, è sempre tragicamente imbarazzante.

Anche nel look di Otis ci saranno dei cambiamenti, come i baffi con cui l’attore è stato paparazzato sul set durante alcune riprese di Sex Education 3: il dettaglio estetico, però, non rappresenterà un cambiamento stabile per il protagonista, ha assicurato Butterfield.

Siamo stati paparazzati e la gente è andata fuori di testa perché Otis aveva i baffi. Posso rivelare in esclusiva che non è reale. È un’acrobazia e per fortuna non dura tutta la stagione. Non credo che qualcuno possa sopportare di guardare quella cosa a lungo.

Sex Education 3 non ha ancora una data d’uscita, ma sicuramente non uscirà entro gennaio come le precedenti due stagioni: i protocolli anti-Covid e le misure restrittive del Regno Unito in questi mesi di pandemia hanno fatto slittare i piani di produzione originali, ma le riprese proseguono per far sì che la serie torni sulla piattaforma con 8 nuovi episodi entro l’anno.