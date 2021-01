C’è un gran fermento per il cashback di Stato, in merito al rimborso dell’app IO calcolato sulla base delle transazioni totali eseguite da tutti i partecipanti al programma. Le lamentele non sono poche e come riportato anche questa mattina, può accadere che alcuni importi non siano calcolati. Le ragioni potrebbero essere diverse e non dipese necessariamente da errori tecnici. Ad ogni modo, nel caso in cui, dopo opportuni controlli, ancora alcune operazioni non vengano validate, è bene sapere che c’è una strada ufficiale per presentare reclamo e magari ottenere di diritto il “maltolto”,

Dopo la mobilitazione di diverse associazioni di consumatori, è stato messo in risalto come la CONSAP, ossia la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, dia la possibilità del reclamo. Se, in pratica, al rimborso nell’app IO non corrisponde adeguato accredito, gli utenti interessati potranno farsi valere. La stessa Consap si occuperà di pubblicare il modulo corrispondente sul portale pubblicato proprio a questo scopo.

Quando sarà possibile fare reclamo? Se il rimborso dell’app IO non corrisponderà a quanto atteso? Non c’è una tempistica ben precisa ma sembra proprio che la richiesta potrà essere presentata al termine della finestra degli accrediti per il primo mese di programmi cashback. Questa termina con il mese di febbraio, Ad ogni modo la stessa Consap fa sapere che i dettagli proprio sul modulo e tutti i relativi allegati saranno illustrati nelle linee guida di prossima pubblicazione.

Proprio la Consap sarà tenuta a fornire un riscontro motivato sulla richiesta di rimborso dell’app IO entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Solo in caso di accoglimento delle istanza, si disporrà per il nuovo pagamento, anche solo integrativo rispetto a quanto già accreditato. Insomma, non resta che attendere che la Concessionaria chiarisca le modalità di inoltro della domanda di rivalutazione dell’importo guadagnato durante il cashback di dicembre 2020.