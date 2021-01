I nuovi Samsung Galaxy S21 sono basati sulla One UI 3.1: alcune applicazioni sono già disponibili per i vecchi Samsung ispirati alla precedente One UI 2.1 e versioni successive. Come riportato da ‘forum.xda-developers.com‘, il porting delle applicazioni degli ultimi top di gamma del colosso di Seul è già disponibile, grazie all’ottimo lavoro svolto da un membro del noto forum. In particolare, sono questi gli applicativi che potrete installare a bordo del vostro smartphone Samsung di vecchia data: orologio, messaggi, benessere digitale, contatti, galleria, tastiera, nuova routine di Bixby, Link Sharing, meteo, Samsung Free, Share Live, animazioni di avvio e suonerie, Samsung Browser.

Lo sviluppatore ha anche fatto sapere che sono in arrivo altre novità, e che quindi la situazione si evolverà ulteriormente per i dispositivi che non hanno, e che probabilmente non avranno mai, la One UI 3.1. Potrete installare le applicazioni di cui sopra scaricando l’apposito file zip da questa pagina, e flashandolo nel modo che dovreste già conoscere. Non è la prima volta che si assiste ad un’attività di porting così repentina, per la gioia dei possessori delle vecchie glorie di casa Samsung, che non meritano assolutamente di essere dimenticate (ci sono alcuni esemplari che viaggiano ancora molto bene, e che pertanto ricevono il giusto supporto, talvolta anche da parte di sviluppatori indipendenti).

Non c’è di che preoccuparsi: pur non disponendo dell’ultima One UI 3.1, che ricordiamo essere arrivata con i nuovi Samsung Galaxy S21 (fermo restando che i terminali compatibili la riceveranno ufficialmente a partire dalle prossime settimane): il porting in questione vi consentirà di installare le più recenti versioni delle applicazioni più note del colosso di Seul. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.