L’ora giusta per acquistare un iPhone 12 potrebbe scattare oggi 18 gennaio con le offerte Amazon della settimana, almeno per chi punta ad un melafonino in questo momento. Proprio gli ultimissimi esemplari Apple lanciati nel corso dell’autunno sono in promozione ed è possibile ottenerli con un sconto anche importante proprio sullo store di Jeff Bezos.

Per quanto riguarda l’iPhone 12 Mini, proprio su Amazon, l’esemplare più economico della serie top di gamma 2020 è proposto a 779 euro, tra l’altro anche nella colorazione RED Product. Lo sconto, rispetto al valore iniziale di listino di 839 euro è di 60 euro, niente male affatto per un melafonino di ultima generazione. Acquistandolo oggi, il telefono arriverebbe entro una settimana, ossia il prossimo 25 gennaio.

Novità Apple iPhone 12 mini (64GB) - (PRODUCT)RED Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Per l’iPhone 12 standard si contano invece due occasioni tra le offerte Amazon della settimana in partenza proprio in questo lunedì. La promozione investe infatti sia il modello da 64 GB che quello da 128 GB.

Per quanto riguarda la variante con minore capacità di memoria, lo sconto è inferiore ma comunque presente. Chi punterà al modello in questione non dovrà spendere più di 911 euro a fronte dei 930 normalmente previsti. Le colorazioni a disposizione per questo prezzo, almeno al momento di questa pubblicazione, sono quella bianca e nera.

A chi non bastano 64 GB di memoria interna, Amazon propone oggi anche l’iPhone 12 da 126 GB in promozione. Per questo esemplare lo sconto è di 40 euro, ossia da 989 euro a 949 euro. I colori a disposizione a questo valore commerciale sono ben 4, ossia il bianco, il nero, il verde e il blu. La finestra di consegna del dispositivo sarà quella compresa tra il 25 e il 27 gennaio. Per la cronaca, nessun taglio di prezzo è proposto ora per la variante da 256 GB che continua a costare 1090 euro.

Non è possibile non dare peso alle offerte Amazon della settimana in partenza da oggi. Le scorte a queste condizioni potrebbero anche terminare, dunque converrebbe non tergiversare molto sul loro possibile acquisto.