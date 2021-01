Protagonista di Mina Settembre, la miniserie tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, lo spazio di Serena Rossi su Rai1 non si limiterà alla fiction della domenica sera. Per lei è in arrivo un altro format atteso in primavera, la cui programmazione è prevista per il sabato sera da marzo, che mescolerà intrattenimento musicale e intervista emotiva.

Grande appassionata di musica e canto sin da bambina, l’interprete napoletana ha sempre approcciato il palcoscenico a tutto tondo come performer e non solo come attrice. Serena Rossi su Rai1 ha interpretato Mia Martini nel biopic Io Sono Mia e avrebbe voluto fare la giudice di X Factor. Sempre per l’ammiraglia Rai, ha condotto lo show Celebration nel 2017, insieme a Neri Marcoré e al critico musicale Ernesto Assante, proponendo un viaggio nei brani musicali che hanno fatto la storia.

Ora Serena Rossi su Rai1 si appresta a guidare in solitaria un nuovo format dal titolo La Canzone Segreta, che è stato annunciato dal direttore di rete Stefano Coletta durante la recente conferenza stampa di presentazione dello spin-off di Affari Tuoi condotto da Carlo Conti il sabato sera. Il format francese prevede la presenza di una star in studio, alla quale fare domande e sorprese a partire da una canzone che susciti qualche scossone emotivo. La leva musicale, dunque, è più al servizio dell’intervista che dell’intrattenimento.

Quello di Serena Rossi su Rai1 è un volto perfetto per il pubblico dell’ammiraglia, perché popolare, talentuosa, brillante, giovane ma capace di attirare il pubblico tradizionalmente adulto della rete. La sua popolarità è cresciuta negli anni di Un Posto Al Sole su Rai3, che è stata la sua grande palestra per imparare a stare su un set (vi ha debuttato a soli sedici anni nel ruolo di Carmen Catalano), poi con le partecipazioni a Il Commissario Montalbano nel 2008, Ho Sposato uno Sbirro nel 2010, Che Dio Ci Aiuti nel 2011-2012, Rossella nel 2013, Squadra Mobile nel 2015 e L’Ispettore Coliandro dal 2016 al 2018, solo per nominare i titoli tv più popolari del suo lungo curriculum.

Con la serie Mina Settembre Serena Rossi su Rai1 debutta da protagonista assoluta di una serie televisiva, impersonando l’omonimo personaggio creato da Maurizio De Giovanni che ha debuttato con quasi 6 milioni di telespettatori domenica 17 dicembre. La serie è composta da 12 episodi in onda in sei prime serate.