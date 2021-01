A sorpresa è arrivato l’annuncio del nuovo album di Gazzelle. Che il cantautore romano avesse qualcosa in cantiere si sapeva: Flavio Pardini, questo il suo nome all’anagrafe, ha distribuito novità in tutto l’arco del 2020: Destri, Lacri-ma e Scusa, fino all’ultimissima novità di Belva.

Il nuovo album di Gazzelle

Parliamo di sorpresa perché del nuovo album di Gazzelle si sapeva ben poco. Oggi il cantautore ha rivelato copertina, tracklist, titolo e data d’uscita. La terza prova in studio dopo Superbattito (2017) e Punk (2018) si chiamerà OK e sarà strutturato in 11 tracce. Tra queste, oltre ai 4 singoli già lanciati, troviamo Coltellata che contiene un featuring con Tha Supreme.

Il nuovo album di Gazzelle vedrà la luce il 12 febbraio 2021 ed è già disponibile pre order. Il cantautore romano ha rivelato in un’intervista rilasciata per Rockol che in OK ci sarà una forte influenza dei Nirvana, scelta intenzionale e che giustifica la volontà di proporre una versione moderna del grunge. Gazzelle non ama la musica nostalgica, dice, per questo sente una forte spinta a reinventare e reinventarsi.

Tracklist

01 Blu

02 Destri

03 GBTR

04 Però

05 Lacri-ma

06 OK

07 7

08 Belva

09 Coltellata (con ThaSupreme)

10 Scusa

11 Un Po’ Come Noi

Verso la svolta grunge?

Gazzelle racconta che per OK ha fatto ampio ricorso alle sonorità cupe e alle chitarre distorte, e probabilmente ciò che troveremo nel disco sarà una vera e propria manifestazione d’intenti pari a Punk, che dal punk ha attinto tutto il disagio generazionale di cui importantissime band britanniche sono ancora il manifesto culturale.

Il grunge, del resto, fece negli anni ’90 ciò che il punk fece negli anni ’70. Poca tecnica, tanta rabbia. Il nuovo album di Gazzelle potrebbe essere il secondo (o terzo?) capitolo di una trilogia, ma per rispondere non ci resta che attendere.

Nel frattempo c’è attesa per la riapertura dei concerti e Gazzelle, in questo 2021, sarà a Milano e Roma in estate in occasione del Summer Festival e del Rock In Roma. Occasioni, queste, per ascoltare dal vivo gli inediti del nuovo album di Gazzelle.