I Samsung Galaxy S21 sono entrati anche nel listino prezzi di WindTre, l’operatore unico che ormai tutti conosciamo. Le rate sono disponibili anche, in alcuni casi, senza anticipo, ed è quindi doveroso parlarne per gli utenti che ci stavano già facendo un pensierino. Dopo avervi parlato della proposta di TIM, eccoci qui ad analizzare quella di WindTre: il Samsung Galaxy S21 5G da 128GB è disponibile da 14 euro/mese, il modello Plus da 18 euro al mese e la versione Ultra a partire da 23 euro al mese (un crescendo naturale, visto che si parla di un’escalation di dispositivi via via più performanti, a seconda del modello che si intende acquistare).

Gli smartphone potranno essere offerti ai già clienti WindTre presso i negozi del gestore telefonico, in abbinamento alle offerte personalizzate MIA Plus Smart e MIA Telefono Incluso. Da oggi 18 gennaio, il costo di attivazione della rateizzazione per gli smartphone passerà da 3 a 4,99 euro. Non tutti sono disposti a spendere cifre di questa portata in un’unica soluzione: le proposte rateali di WindTre, così come quelle di altri gestori telefonici, servono proprio ad evitare eccessi di tal genere.

Capiamo bene anche la diffidenza di chi preferirebbe non legarsi per così tanti mesi ad un operatore telefonico, anche considerando che, al termine del pagamento delle rate, il dispositivo in questione sarà di certo già vecchio (in alternativa sarebbe possibile fare altre valutazioni, ben ponderate). Diciamo che ogni situazione è diversa dall’altra, e che a qualcuno un acquisto di questo tipo potrebbe fare comodo, mentre ad altri non convincere fino in fondo. Se possiamo esservi utili in altro modo (magari avete altri dubbi su cui volete fare luce) fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.