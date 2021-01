Sono estremamente interessanti i segnali che abbiamo oggi 18 gennaio a proposito della famiglia Honor 20. Nonostante l’aggiornamento con Magic UI 4 e, di conseguenza, con EMUI 11, non sia ancora disponibile in Italia e nel resto d’Europa, dobbiamo prendere atto che una patch migliorativa del pacchetto software sia già in distribuzione in Asia. Insomma, mentre si lavora senza particolari difficoltà alla suddetta beta nel nostro continente, come vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine, non dobbiamo perdere di vista l’altro fronte.

Le ultime novità per Honor 20 con Magic UI 4

Secondo le informazioni condivise stamane da Huawei Central, il nuovo aggiornamento che è stato concepito di recente per il pubblico in possesso di un Honor 20 non introduce nuove funzionalità, ma ha il merito di includere miglioramenti per la funzione MeeTime. Dettaglio non di poco conto, che evidenzia la necessità di non lasciare nulla al caso in quelle aree dove il pubblico ha già avuto la possibilità di testare Magic UI 4. Questo, nonostante non si tratti certo di modelli di ultima generazione.

Per la cronaca, la sigla numerica del nuovo firmware è 11.0.0.130 e riguarda i vari Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 e Honor Magic 2. Solo con la piena distribuzione del pacchetto software avremo le idee più chiare su quello che c’è al suo interno. Di sicuro si tratta di un segnale che possiamo accogliere in modo favorevole anche qui in Italia, mentre la fonte afferma che l’aggiornamento con Magic UI 4 (o, se preferite, con EMUI 11) vedrà la luce nel nostro continente in versione stabile entro questo mese. Al massimo, a febbraio.

Insomma, occhi aperti, perché con la famiglia degli Honor 20 ci aspettano settimane particolarmente intense, in attesa di poter toccare con mano tutti i plus che possiamo associare all’aggiornamento con Magic UI 4.