Da alcuni giorni è disponibile anche in Italia il Samsung Galaxy S21 e, come avrete notato, è possibile sfruttare già alcune promozioni. Al di là delle mosse di alcune compagnie telefoniche, con cui è possibile procedere prevalentemente a rate, oggi voglio tornare sulla valutazione dell’usato da parte della divisione italiana. Chi pensa che Samsung si concentri solo sui propri prodotti, dopo il primo report che abbiamo condiviso sul nostro magazine la scorsa settimana, sbaglia di grosso. Oggi 18 gennaio, infatti, possiamo analizzare anche le proposte che riguardano i device Apple.

Quanto vale l’usato iPhone per chi vuole acquistare un Samsung Galaxy S21

In particolare, questo lunedì è possibile concentrarci sulle singole quotazioni che sono state ufficializzate nella pagina originale di Samsung Value, per tutti coloro che sono al momento in possesso di un iPhone. Qualora vogliate dare in permuta il vostro melafonino, infatti, con determinati dispositivi otterrete subito uno sconto immediato pari a 100 euro (condizione, questa, uguale per tutti i device Apple coinvolti nella campagna). A questa quota, poi, potrete aggiungere un cashback che naturalmente varia da modello a modello.

Come riportato da iPhoner, si parte ad esempio dall’iPhone 12 Pro Max, con cui possiamo ottenere 409 euro di Cashback, iPhone 12 Pro con 366 euro di Cashback, iPhone 12 con 324 euro di credito, oltre ai vari iPhone 11 Pro con 307 euro di Cashback ed iPhone 11 con 290 di rimborso. Andando avanti, occhio a modelli come l’iPhone Mini da 281 euro di Cashback, iPhone XS con 189 euro, iPhone X con 170,00 euro ed iPhone XR con 170 euro di Cashback.

Da non tralasciare, per chi sta pensando di acquistare un Samsung Galaxy S21, la possibilità di restituire modelli più datai come l’iPhone 8 Plus con 112 euro di Cashback, iPhone 8 con 98 euro, l’iPhone 7 Plus con 93 euro e l’iPhone 7 con 75 euro. A chiudere il cerchio troviamo iPhone 6S Plus con 46 euro di Cashback, iPhone 6S con 40 euro, iPhone 6 Plus con 40 euro, iPhone 6 con 28 euro di Cashback ed iPhone SE con 25 euro.