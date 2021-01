Si intitola L’America, il singolo di Enrico Ruggeri per Chico Forti. Il cantautore milanese ha dedicato al produttore italiano la sua nuova canzone alla luce delle ultime novità sul caso giudiziario. Chico Forti è stato arrestato a seguito della morte di Dale Pike, trovato cadavere il 16 febbraio 1998 sulla spiaggia di Sewer Beach, a Miami. Il giorno precedente Pike aveva incontrato Chico Forti che era andato a prenderlo all’aeroporto. Insieme avrebbero dovuto concordare la vendita del Pike Hotel di Ibiza di proprietà del padre di Dale, Anthony.

Il ritorno in Italia di Chico Forti

Dopo la morte di Dale Pike ebbe inizio la lunghissima vicenda giudiziaria di Chico Forti per la quale si è mossa l’Italia intera fino alla rivelazione di Luigi Di Maio del dicembre 2020: il governatore della Florida Ron De Santis ha concesso i benefici della Convenzione di Strasburgo e così Chico Forti può scontare il resto della pena in Italia.

Da questa vicenda nasce il singolo di Enrico Ruggeri per Chico Forti. L’America, dal titolo eloquente, nasce dagli incontri tra il cantautore milanese e Gianni Forti, lo zio di Enrico (Chico) che in questi 21 anni di tensioni si è sempre battuto per riportare il nipote in Italia e per sostenere, soprattutto, la sua innocenza.

Il singolo di Enrico Ruggeri per Chico Forti

Grazie all’incontro con Gianni Forti, Enrico Ruggeri è entrato in contatto con il fumettista Massimo “Chiod” Chiodelli e il documentarista Thomas Salme. La situazione è stata subito favorevole per realizzare il videoclip ufficiale de L’America. Le immagini sono stratte dal volume Una Dannata Commedia di Massimo Chiodelli, ispirato anch’esso alla vicenda del produttore e imprenditore italiano.

Il video ufficiale de L’America verrà presentato questa sera a Quarta Repubblica e il singolo di Enrico Ruggeri per Chico Forti sarà disponibile da domani, martedì 19 gennaio, su tutte le piattaforme di streaming musicale.