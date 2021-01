Sono passati oltre due anni da quando Jessica Capshaw ha lasciato Grey’s Anatomy, al termine della quattordicesima stagione e non per sua volontà, ma per una scelta creativa della showrunner Krista Vernoff, che ha ritenuto di poter eliminare il personaggio di Arizona.

Ora l’attrice ha ritrovato i colleghi della serie per una sorpresa speciale, un collegamento a distanza per uno scopo benefico: Jessica Capshaw ha partecipato alla reunion organizzata dal conduttore di SiriusXM Seth Rudetsky e suo marito, il produttore James Wesley, che sul loro canale YouTube “Stars in the House” ospitano diverse celebrità per promuovere una raccolta fondi a sostegno di The Actors Fund, il fondo per gli attori colpiti dalla crisi pandemica ed economica.

All’evento che ha visto l’intervento a sorpresa di Jessica Capshaw hanno partecipato Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Kevin McKidd (Owen Hunt), Kelly McCreary (Maggie Pierce) e Anthony Hill (Winston Ndugu). In un secondo momento si sono aggiunti al panel virtuale Camilla Luddington (Jo Wilson), Jake Borelli (Levi Schmitt), Chris Carmack (Atticus “Link” Lincoln), Greg Germann (Tom Koracick) e Richard Flood (Cormac Hayes).

Camilla Luddington ha chiesto all’amica Jessica Capshaw di unirsi all’evento mentre si stavano sentendo via chat. Tutte le star di Grey’s Anatomy hanno accolto con enorme entusiasmo e l’interprete di Jo ha anche accennato ad un eventuale ritorno di Arizona nell’arco narrativo che riguarda la nuova specializzazione della Wilson in ostetricia e ginecologia. “È già stato anticipato. Sta pensando di cambiare specializzazione per diventare un’ostetrica e ginecologa. Quindi questa sarà una trama piuttosto grande per lei. Sono pronta per il mio camice rosa. E forse Capshaw può tornare” ha dichiarato la Luddington.

Jessica Capshaw ha risposto con una battuta (“Non sei mai pronto per il camice rosa!“), visto che il suo eventuale ritorno nei panni di Arizona Robbins, capo di pediatria e chirurgia fetale del Grey Sloan Memorial Hospital, non dipende certo da lei e al momento non sembra essere prevista dagli sceneggiatori. A meno di sorprese che certamente non stanno mancando in questa diciassettesima stagione, a partire dalle apparizioni di Patrick Dempsey e TR Knight.