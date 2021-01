Ci sono segnali importanti anche a proposito del tanto discusso Huawei P20 oggi 18 gennaio, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte è stata avviata la distribuzione dell’aggiornamento 185. Occorre capire, in prima istanza, se l’intervento in questione sia stato concepito anche per risolvere un problema segnalato nei giorni scorsi dagli utenti, a proposito dell’aggiornamento delle app. Difficile, stando alla spiegazione sull’anomalia che vi abbiamo fornito sul nostro magazine, ma anche su quel fronte occorre tenere gli occhi aperti.

Disponibile l’aggiornamento 185 su Huawei P20 il 18 gennaio

Come riporta Huawei Central, l’aggiornamento 185 messo a disposizione del pubblico in possesso di un Huawei P20. Il team degli sviluppatori non ha implementato EMUI 10.1 per questo dispositivo, ma gli upgrade sono costanti e consentono agli utenti di mettersi al riparo da minacce che in alcuni casi potrebbero essere molto insidiose. Stando a quanto raccolto finora, non possiamo aspettarci grossi sconvolgimenti in seguito al download della patch, almeno sulla carta.

Secondo la fonte, infatti, l’upgrade introduce solo la patch di novembre, con cui faremo un passo in avanti dal punto di vista della sicurezza e, forse, a proposito delle prestazioni generali del device. Per il resto, ulteriori indicazioni le avremo solo nel momento in cui l’aggiornamento sarà disponibile sulle diverse versioni di Huawei P20 in commercio in Italia. Di certo, il peso appena inferiore ai 300 MB non ci fa immaginare particolari funzioni da toccare con mano in seguito al download.

Avete già testato il nuovo aggiornamento per Huawei P20? Fateci sapere con un commento a fine articolo, sperando di riscontrare passi in avanti per questa serie di device anche sul fronte della durata della batteria. Del resto, di tanto in tanto accadono anche queste cose con patch sulla carta secondarie per modelli non così recenti.