E alla fine sembra proprio che il remake italiano di This is Us, Noi, potrebbe non essere una fiction Rai. Secondo gli ultimi rumors, infatti, sembra che a spuntarla sia stata Netflix a discapito della tv pubblica che non avrebbe avanzato la giusta offerta a Cattleya che avrebbe quindi ceduto alle avances della piattaforma streaming. Inizialmente si pensava proprio ad una fiction Rai con i soliti volti noti a cominciare da Lino Guanciale nei panni del protagonista che negli Usa ha il volto di Milo Ventimiglia, ma alla fine Noi potrebbe arrivare su Netflix rilanciato direttamente con un ordine di 4 stagioni della serie.

Questo dettaglio, se confermato, apre già ad un primo interrogativo: è mai possibile che Lino Guanciale da sempre contrario alla lunga serialità perché impegnato spesso al teatro (e non solo), si concederà per un progetto così lungo per Netflix? Il secondo quesito riguarda proprio il cast della serie. Se davvero Noi finirà su Netflix i volti dei protagonisti potrebbero non essere quelli di alti noti di casa Rai bensì attori meno conosciuti come è spesso successo alle serie italiane presenti sulla piattaforma, e se fosse Alessandro Borghi a prendere posto tra le fila della famiglia italiana al centro del dramma familiare?

Al momento si tratta solo di ipotesi e rumors ma l’unica cosa certa è che Serena Rossi, questa sera di nuovo in onda in tv con Mina Settembre, non farà parte del progetto come lei stessa aveva rivelato in un’intervista su L’Espresso. L’attrice aveva già parlato di un progetto troppo lungo per lei che è impegnata anche con altri progetti e per questo non potrà essere la protagonista femminile. Tutto da rifare quindi per coloro che avevano già messo insieme i nomi dei presunti protagonisti? Al momento non ci rimane che attendere le novità ufficiali sul progetto.