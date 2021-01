Non sono assolutamente isolate le segnalazioni secondo cui il cashback non si aggiorna, a proposito delle transazioni effettuate, all’interno dell’app IO. Ora, considerando il fatto che in tanti si stiano lamentando sotto questo punto di vista, abbiamo deciso di tornare sull’argomento, in modo da completare il discorso fatto nei giorni scorsi sul nostro magazine. Nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione del genere, occorre partire dal presupposto che possono essere necessari fino a tre giorni lavorativi, in seguito la contabilizzazione da parte della banca.

Perché il Cashback non si aggiorna sulle transazioni con app IO

Tuttavia, al di là della motivazione che tutti conoscono, ci sono altri aspetti da prendere in esame nel caso in cui il Cashback non si aggiorna sulle transazioni, in riferimento all’app IO. Ad esempio, è possibile che il metodo di pagamento utilizzato non risulti attivato per il Cashback. In quel caso, occorre entrare nel “Portafoglio” dell’app IO, per poi assicurarsi che metodo selezionato risulti associato alla voce “acceso”. E, di conseguenza, che l’apposita icona sia di colore blu.

Il Cashback non si aggiorna con l’app io anche nel caso in cui l’acquisto sia avvenuto il giorno stesso in cui abbiate attivato il metodo di pagamento. A tal proposito, ricordate di attendere la mezzanotte. Fondamentale tenere a mente anche che in caso di pagamento online, la transazione non verrà conteggiata. Situazione simile può verificarsi nel caso in cui abbiate effettuato un acquisto con Google Pay o Apple Pay, che ad oggi non possono essere attivati per il Cashback sull’app IO.

Ricordate infine la questione PagaBANCOMAT e l’eventuale doppio circuito di riferimento per la vostra carta. In quel caso, dovrete verificare che entrambi siano attivi. Insomma, se il Cashback non si aggiorna con app IO, potrebbero esserci diverse ragioni valide. Anche a voi è capitato qualcosa del genere?