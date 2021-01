L’inizio di questo 2021 ha rappresentato per GTA 6 una bella scossa di effervescenza. No, prima che ve lo chiediate non ci sono dettagli ufficiali riguardo una possibile uscita imminente del sesto capitolo della serie. È il web a essersi messo in moto, autoalimentandosi e alimentando le speranze dei fan del franchise con le immancabili voci di corridoio.

E quando la macchina delle indiscrezioni viene messa in moto scatta in automatico l’acquolina in tutti coloro che bramano di vedere GTA 6 fare ufficialmente la sua comparsa sul mercato. Ancora un’utopia, a dirla tutta, ma nessuno vieta di sognare come potrebbe essere il nuovo capitolo della saga.

La fantasia corre veloce, e non è detto che Rockstar Games non prenda spunto per i suoi lavori proprio dalle voci di corridoio. Lavori che, a dirla tutta, è difficile che non siano nel pieno del loro svolgimento, conoscendo la dedizione del team di sviluppo. Un gioco come questo, d’altronde, non mira alla perfezione con una singola manciata di mesi di lavoro.

GTA 6 mai banale, grandi novità all’orizzonte

In questo caso siamo di fronte si a rumor non confermati, ma che comunque fanno affidamento su fatti concreti. Stando a quanto riportato in rete, Take Two avrebbe tra le mani un nuovo prodotto che fonderebbe il proprio gameplay su una mappa costituita da più città. E queste ultime sarebbero in dinamico divenire, influenzate dalle scelte operate dagli utenti nel corso delle proprie partite. Il tutto in virtù di un brevetto depositato nel corso degli ultimi mesi del 2020.

Un vero e proprio cambio epocale per la serie e per il media videoludico duro e puro, che aprirebbe a una rivoluzione totale. I bivi narrativi consentirebbero di avere infatti dinanzi scenari sempre diversi, con la rigiocabilità del comparto single player che aumenterebbe in maniera esponenziale.

Siamo di fronte chiaramente a indiscrezioni che fondano tutto il proprio essere su speculazioni. Non ci sono riferimenti chiari ed evidenti che Rockstar Games sia pronta a implementare una feature del genere all’interno di GTA 6. Sebbene non ci sentiremmo proprio di escludere il tutto in maniera categorica, vista la capacità di essere all’avanguardia del team di sviluppo. Basti vedere il super lavoro di un paio di anni fa su Red Dead Redemption 2 per avere un quadro di cosa potrebbe prospettarsi, con nuovi hardware a disposizione, nel prossimo futuro.

Fonte