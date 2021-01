La famiglia Honor V40 dovrebbe essere presentata il 22 gennaio, dopo essere stata rimandata per ben due volte (12 e 18 gennaio). Come riportato da ‘gizmochina.com‘, non è un dispositivo che conserva molti segreti, come dimostrano le immagini render che vi alleghiamo a seguire. Honor non è più controllata da Huawei, motivo per il quale ci sono possibilità che i dispositivi che verranno, proprio a partire dalla famiglia Honor V40, possano tornare a contare sui servizi Google (cosa non scontata come sembrerebbe, ma nemmeno da scartare a priori).

Per il resto, presumibilmente il dispositivo dovrebbe essere spinto dal processore MediaTeK Dimensity 1000+ ed avere uno scherno AMOLED FHD+ da 6.72 pollici con bordi piatti prodotto da BOE (frequenza di refresh rate a 90Hz). Il telefono includerà 8GB di RAM LPDDR4X e tagli di storage da 128 e 256GB UFS 3.0. La fotocamera posteriore disporrà di un sensore principale da 64MP Sony IMX686, un ultra wide OV12D da 12MP ed uno zoom (10x ibrido) con OIS. La fotocamera frontale, invece, si comporrà del sensore Sony IMX616 da 32MP. La batteria di Honor V40 avrà una capacità da 4200mAh, con supporto alla ricarica rapida a 40W cablata (a 27W wireless). Presente un corpo in vetro con bordi in alluminio serie 6, nelle colorazioni nero, blu e arancione.









Dubitiamo ci saranno altre proroghe sulla data di presentazione della famiglia Honor V40, che resta fissata per il giorno 22 gennaio (i due rimandi non implicano necessariamente che il produttore debba far slittare ancora il lancio: se così fosse stato si sarebbe di certo preso altro tempo, evitando di fornire un’altra data che sapevamo già di dover poi cancellare). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.